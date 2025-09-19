Andalucía reclama a la UE y al Gobierno central el reconocimiento como frontera sur en materia migratoria

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha presidido este viernes en Tarifa el pleno ordinario del Foro Andaluz para la Integración de Personas de Origen Migrante, donde se ha aprobado por consenso un acuerdo para instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a solicitar al Ejecutivo central y a la Unión Europea (UE) el reconocimiento oficial de Andalucía como frontera sur a efectos migratorios.

El encuentro, concebido como espacio de participación y asesoramiento en políticas migratorias, se celebró en Tarifa “no por casualidad”, según destacó la consejera: “Estamos a un paso de África, a tan solo 14 kilómetros de distancia del continente”. López recordó que la comunidad cuenta con 900 kilómetros de litoral, lo que, sumado a su proximidad con África, “nos da una posición geográfica que nos sitúa como la frontera sur de España y Europa”.

La titular de Inclusión Social subrayó que Andalucía “siempre ha sido y queremos seguir siendo una tierra solidaria y de acogida”. En este sentido, insistió en la necesidad de ese reconocimiento oficial, que permitiría a la comunidad “tener el mismo trato que reciben Canarias, Ceuta y Melilla en materia migratoria, y acceder a los recursos necesarios que nos permitan seguir trabajando con las personas migrantes y favorecer su integración plena en la sociedad”.

Plan EASEN y declaración contra el racismo

Durante la sesión también se abordó el desarrollo del I Plan Estratégico para la Erradicación de Asentamientos Informales y la Inclusión Social de Personas en Zonas Agrícolas de Andalucía (Plan EASEN), cuyo objetivo es elaborar un modelo de intervención integral para acabar con los asentamientos, garantizando los derechos y obligaciones de sus residentes con la implicación de todas las administraciones.

Asimismo, el foro aprobó por unanimidad una declaración institucional de rechazo al racismo y la xenofobia. López recalcó el espíritu de unidad: “Esto va de unidad, integración y cooperación. Andalucía siempre ha hecho gala de su solidaridad, y lo va a seguir haciendo”.