El AMPA del colegio Nuestra Señora de la Luz de Tarifa denuncia la “situación crítica” del comedor escolar

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos Campomar del colegio Nuestra Señora de la Luz de Tarifa ha denunciado la “situación insostenible” que atraviesa el comedor escolar del centro, un problema que, según afirman, se prolonga desde hace casi dos años y que compromete la salud, la alimentación y el bienestar de los niños y niñas.

En un comunicado, el AMPA detalla que los principales problemas que afectan al servicio son bajas laborales y vacantes sin cubrir, sustituciones tardías o mal gestionadas, envío de personal no cualificado y una sobrecarga de trabajo para los empleados que continúan al frente del comedor.

El AMPA señala que el puesto de ayudante de cocina permanece vacante, lo que ha dejado a la pinche de cocina atendiendo sola a todo el alumnado, por lo que alerta de que esta situación aumenta el riesgo de nuevas bajas laborales y podría derivar nuevamente en la contratación de un servicio de catering externo, medida que —recuerdan— ya provocó una notable pérdida de calidad en la comida servida a los menores en etapas anteriores.

“El comedor escolar no es un servicio accesorio, sino un derecho básico vinculado a la conciliación familiar y a la salud de los niños”, subraya el AMPA Campomar, que asegura haber solicitado en reiteradas ocasiones una solución a la Administración educativa sin obtener una respuesta efectiva.

Ante la falta de medidas, la asociación ha anunciado que está preparada para emprender movilizaciones pacíficas de las familias y acciones legales y administrativas con el fin de exigir la cobertura inmediata del personal necesario y garantizar la continuidad y la calidad del servicio de comedor.

Además, el AMPA ha solicitado la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz para que se adopten medidas que aseguren el cumplimiento de los derechos del alumnado y se ponga fin a una situación que califican de “crítica y prolongada”.