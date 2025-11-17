Acciona Energía vende el parque eólico El Cabrito de Tarifa a Opdenergy dentro de una operación de más de 500 millones

El parque eólico El Cabrito, situado en Tarifa, ha pasado a manos de Opdenergy dentro de una operación valorada en más de 500 millones y que incluye otras doce instalaciones de Acciona Energía. El enclave cuenta con una potencia de 30 megavatios (MW) producidos por doce aerogeneradores.

Acciona Energía, su propietaria hasta ahora, repotenció el parque en 2019 con una renovación integral que sustituyó 90 unidades antiguas y que permitió ampliar la distancia entre aerogeneradores para facilitar el paso de aves en una zona clave para las rutas migratorias, además de reducir su impacto visual y medioambiental. Su producción media alcanza los 112 gigavatios/hora al año, suficiente para cubrir el consumo aproximado de 30.000 hogares. Es la instalación más veterana de su clase en la provincia de Cádiz, ya que fue inaugurada originalmente en 1971.

El Cabrito es uno de los dos parques eólicos que Acciona Energía posee en el término municipal de Tarifa, junto al de Tahivilla, y forma parte de un paquete de 13 instalaciones que Opdenergy ha adquirido a la compañía. La transacción, valorada en 530 millones de euros, recibió la autorización en primera fase de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Con esta compra, el productor independiente de energía amplía de forma notable su presencia en el territorio nacional. La operación incluye parques eólicos situados en Albacete, Cádiz, Cuenca, Lérida, Valencia y Zamora, con una potencia conjunta de 440 MW, así como una cartera de proyectos fotovoltaicos en desarrollo de hasta 351 MWp asociada a la posible hibridación de los parques.

“Con esta operación integramos una cartera de activos eólicos de alta calidad, con un perfil operativo contrastado y potencial de optimización futura, lo que refuerza nuestra plataforma como operador independiente a largo plazo. Esta transacción refuerza nuestra estrategia multi-tecnológica como productor independiente de energía (IPP) y acelera nuestro plan de negocio”, señaló en julio el CEO de Opdenergy, Luis Cid. Por su parte, el presidente del consejo añadió que la adquisición “refuerza nuestro modelo de crecimiento sostenible mediante la incorporación de activos eólicos en España que aportan solidez operativa, estabilidad financiera y avanzan nuestro compromiso con la transición energética”.

La compra forma parte de la estrategia de expansión de Opdenergy en España, donde la firma, con sede central en Madrid, ha inaugurado recientemente nuevas oficinas en Sevilla. BNP Paribas y Baker McKenzie han actuado como asesores financiero y legal, respectivamente, de la operación.

Desde el lado de Acciona Energía, la venta se enmarca en su política de rotación de activos orientada a “poner en valor la calidad de su cartera, reforzar su perfil financiero y consolidar su posición de liderazgo en el sector global de las energías renovables”. El grupo prevé un ingreso estimado de 190 millones de euros por esta operación. Dentro de ese mismo programa, la compañía ha cerrado recientemente la venta de activos hidráulicos en España a Elawan Energy (175 MW) y Endesa (626 MW), además de un acuerdo con Luz del Sur en Perú para la venta del parque eólico San Juan de Marcona (136 MW).