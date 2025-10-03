Accidente en la N-340: la colisión frontal entre dos coches deja un herido y kilométricas retenciones hacia Tarifa

Un nuevo accidente de tráfico ha vuelto a poner de manifiesto la peligrosidad de la N-340 a su paso por Tarifa. A las 13:20 de este viernes, 3 de octubre, se ha producido una colisión frontal entre dos vehículos en el kilómetro 91 de la carretera, en sentido Tarifa, en un tramo próximo al conocido Mirador del Estrecho.

Según testigos presenciales, los dos turismos implicados son un BMW azul marino y un Peugeot amarillo que impactaron de frente por causas que aún se desconocen. El choque ha dejado al menos un herido, que está siendo atendido por los servicios sanitarios en el lugar del siniestro. Los equipos de emergencia —Guardia Civil de Tráfico, sanitarios y efectivos de auxilio en carretera— se han desplazado de inmediato.

El accidente ha generado importantes retenciones en la vía. En sentido Tarifa, las colas alcanzaban al menos una decena de vehículos, mientras que en dirección Algeciras las retenciones se prolongaban ya casi un kilómetro en el momento de producirse la atención de emergencias. La circulación en la zona continúa siendo complicada, por lo que se recomienda a los conductores extremar la precaución.