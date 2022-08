Vivir en Tarifa: Una triple carrera de obstáculos para Celia Cano

Celia Cano tiene 26 años y Sensibilidad Química Múltiple (SQM), una enfermedad que le hace ser extremadamente sensible a distintos tipos de sustancias que puedan estar en el ambiente o en los alimentos por la que tiene reconocida una discapacidad del 65%. Por ello y por recomendación de los doctores, ella y su madre decidieron en su día instalarse en Tarifa, el pueblo de donde partieron sus abuelos en los años sesenta.

Ahora, después de casi diez años instaladas en la localidad, a ambas les toca dejar la vivienda de alquiler porque su propietario la necesita. La joven aclara: "el propietario está teniendo paciencia con nosotras".

Cano se resiste a tirar la toalla y dejar Tarifa porque entiende que le beneficia a la hora de convivir con su afección. "Desde que estoy aquí, al no haber industria ni grandes extensiones de cultivos, mi calidad de vida ha mejorado", indica. "Estamos buscando vivienda desde el mes de marzo pero es misión imposible. Los contratos anuales -para no verte en la calle en verano- asequibles parecen no existir. Sumado a esto mi movilidad reducida hace más difícil la búsqueda", comenta.

La búsqueda de un lugar donde vivir en alquiler en Tarifa es, en su caso, es doblemente complicada. A los precios de la renta por las nubes en la localidad, con la inmensa mayoría de la oferta centrada en los contratos de temporada (de septiembre a junio), se le suma que Cano precisa de un inmueble con cierto grado de adaptación en sus accesos, ya que se desplaza en silla de ruedas a causa de la fatiga crónica que le produce la SQM. Algo que fuerza a tachar de la lista la mayoría de pisos sin siquiera ir a verlos.

En cualquier portal online se observa esta problemática. Muchos propietarios sólo alquilan hasta junio. Además, una búsqueda rápida en la plataforma de alojamientos turísticos Airbnb dan fe de la turistificación de Tarifa, que cuenta con más de 1.000 alojamientos turísticos.

El crecimiento demográfico y turístico en Tarifa no siempre es positivo. La subida de los precios del alquiler y la vivienda, por la presión del mercado, ha generado una espiral alcista en los precios. Según los datos del portal inmobiliario 'Idealista', el precio medio del metro cuadrado para el alquiler ha subido en una década en un 2,2%, desde los 7 euros el metro cuadrado de 2012 a los 9,2 euros de 2022. Es decir, un piso de 60 metros costaba, de media, 420 euros al mes hace diez años. Hoy esa misma vivienda costaría 552.

Además, según el mismo portal, el precio medio del metro cuadrado en venta ha crecido un 29,4%. De 2.233 euros en 2012 a 3.163 euros en 2022, es decir, 930 euros más. Siguiendo el mismo ejemplo de un piso de 60 metros: de 133.980 a 189.780 euros. Algo que no está al alcance de todos los bolsillos.

Actualmente Celia paga unos 400 euros, aparte luz y agua, que hacen unos 500. Para afrontar sus gastos cuenta con una manutención de su padre y otra por su discapacidad (grado de dependencia nivel III), que juntas no llegan a hacer los 1.000 euros, mientras que los precios de los alquileres rondan entre los 500 y 600 euros de media. Y con el añadido de tener que ser abandonados cuando empieza la temporada de verano.

A su situación hay que añadir la subida general de los precios, que le ha afectado especialmente ya que "el purificador de aire chupa mucha luz", a lo que añade otra complicación relativa a la subida de los precios de los alimentos, en su caso, los alimentos ecológicos debido a la alimentación especial que necesita.

La joven lleva cinco años demandando una Vivienda de Protección Oficial (VPO) pero desde la proyección planteada por la Diputación de Cádiz para la construcción de 55 VPO en la zona de Albacerrado -que tienen prevista finalizar para finales de 2024- no se han anunciado más proyectos. No obstante, aclaró que "si hemos necesitado pagar recibos, los trabajadores sociales del Ayuntamiento nos han ayudado".

Celia y su madre no dejan de mirar los portales inmobiliarios con la esperanza de que aparezca algo que les cuadre. Mientras tanto, el tiempo corre en su contra.