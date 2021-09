Adelante Andalucía tilda el proyecto de Atlanterra Golf en Tarifa de “suicidio ecológico y económico”

La portavoz de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, ha lamentado la actitud de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía en relación al proyecto Atlanterra Golf en Tarifa y que ha sido asignado a la Unidad Aceleradora de Proyectos de Interés Estratégico de Andalucía. “Esta unidad se está convirtiendo en una gran depredadora del ecosistema de Andalucía y frustra la oportunidad de cambio de modelo productivo para nuestra comunidad”, ha asegurado.

Para Aguilera, la incorporación también a esa unidad del macroproyecto de Tarifa con un campo de golf y la construcción de más de 1.035 viviendas y más de 1.300 plazas hoteleras, “es un suicidio ecológico y económico”. La parlamentaria andaluza lamenta, además la actuación de los ayuntamientos, que “deja mucho que desear”. “Nos entristece profundamente que determinados ayuntamientos, que deberían estar afrontando las políticas depredadoras de las derechas, no sólo no las confronten sino que se conviertan en cómplices de una política que condena a Andalucía a un papel económico subsidiario, a seguir siendo la comunidad del turismo, del sol y la playa, la comunidad que no va a generar empleo estable porque el que trabajo que se genera en el sector turístico es un empleo precario, estacional y de muy baja calidad”.

Proyectos como el de Tarifa, “impiden que, a través de nuestros recursos naturales, podamos determinar otro tipo de economía, otro tipo de inversión, otro tipo de modelo productivo que de una vez por todas saque al Campo de Gibraltar, a la provincia de Cádiz y a Andalucía de la situación de degradación económica y desempleo brutal que padece. Estamos hablando de las mismas recetas de hormigón de siempre que han condenado a nuestra comunidad a la situación en la que está actualmente”.

Finalmente, Aguilera ha anunciado que van a dirigirse al viceconsejero de Turismo, Juan Marín, para conocer “las consecuencias que pueden traer este tipo de actuaciones pueden tener para nuestra comunidad”.