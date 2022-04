Y a la tercera como “al tercer día”…

Lejos queda aquel 22 de Marzo de 2020 en la que iba a ser y no fue la lectura de Mi Exaltación de La Saeta. Después de dos años huérfanos de Semana Santa, esa expresión cantada y orada que es la saeta por fin se pudo llevar a cabo. Tuve el honor de pronunciarla XXV Exaltación de la Saeta, que se celebró el pasado 27 de Marzo de nuestro año de 2022 .

Volviendo a nuestro orígenes en el Patio del Museo Municipal de Algeciras (antiguo Claustro de Fundación José Luis Cano), las voces de Pedro El Pañero, José Barberán y David Cordobés engalanaron el texto que durante tanto tiempo he guardado con mimo para esta ocasión. También me iban a acompañar en este acto la saetera de San Roque Paqui Lara y la voz coplera de Maite Moreno, pero indisposiciones de última hora no hicieron posible que actuaran en aquella mañana de los últimos días de Marzo. Sí actuó con sus notas musicales la Asociación Musical Amando Herrero de Algeciras. Y como presentador, estuvo mi querido amigo José Manuel González-Rebolo Rosano, que dejó claro con sus bonitas palabras hacia mi persona el cariño que nos une.

Parecía que no iba a llegar nunca, pero finalmente a la tercera como “al Tercer día”, mi alma pudo desnudarse y de una forma intimista y sentimental me transformé en La Saeta para hacer un recorrido en las 25 Exaltaciones que han ido engalanando a esta Asociación Cultural Tertulia Cofrade “La Levantá” en su propósito por engrandecer la Semana Santa de Algeciras. Desde estas líneas, pedir perdón a José Domínguez de Los Barrios y a Manolo Arcas, actual presidente de “La Levantá”, porque omití sus nombres, ya que ellos fueron exaltadores y estaban en mi texto, pero fruto de los nervios del momento hicieron que no los nombrase.

Y así, por fin, el domingo antes del pregón, se recuperó este acto tan señero y típico de la Semana Santa como es la Exaltación de La Saeta. En esa mañana de marzo rendí mi tributo en forma de oda a esa oración cantada que es La Saeta.

Ya suena La Saeta,La Saeta de Algeciras,A redoble de un tambor,En una callejuela o en un rincón,Suena La Saeta entre el bullicio en San Isidro un Martes Santo,Ya suena La Saeta la traen de la mano,Las Colinas y San José Artesano,Ya suena La Saeta en la Plaza Juan de Lima,O desde el balcón de El Casino una madrugá entre neblinas,Ya suena La Saeta, La Saeta en Algeciras,La que suena en la Fuente Nueva al pasar La Borriquita,Ya suena La Saeta, la saeta de Algeciras,También lleva el lamento de El Saladillo, La Piñera y La Bajadilla,Ya suena La Saeta, la saeta de Algeciras,La de Beatriz Calderón, Pepe el sevillano y Pastora de Algeciras,Ya suena la saeta La Saeta de Algeciras,La que acompaña a todo un barrio en la Cuesta del Rayo de recogida,Ya suena La Saeta, la Saeta de Algeciras,Impregnada de azahar al sonido de unas bambalinas,Va pasando la semana y La Pasión resucita,Porque vuelve tras los que se fueron,Y llega con ganas y encendida,Alumbrada por el gentío que la espera y la mima,Está sonando de nuevo,Escúchala que en sus ecos se adivina,Porque entre tanto dolor y sufrimientoTanto llanto y tanta espina,Ya va sonando La Saeta,La saeta de Algeciras