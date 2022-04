Una despedida en los micrófonos

No saben ustedes lo difícil que es para mí ponerme a escribir. Lo mío siempre ha sido un micrófono. Puedo hablar todo el tiempo que quieran pero insisto, escribir no es lo mío. Pero no me podía negar a la petición de mi gran amigo, Manuel María López Arcas: “oye, ya que este año no vamos a estar juntos en semana santa en Canal Sur Radio, hazme algo a modo de despedida”. Y a esta petición no me puedo negar, lo mismo que Arcas no se ha podido negar a estar con nosotros durante más de una veintena de años para que todos los campogibraltareños conocieran en profundidad las interioridades, historia, realidad y futuro de todas las cofradías del campo de Gibraltar. Y es que Arcas lo conoce todo, de aquí, de Sevilla, de Córdoba, de Andalucía... Y de todo ello ha hablado en nuestros micrófonos. Millones de anécdotas que contarles, millones de vivencias junto a él y junto a otros compañeros y amigos como Ernesto Rodríguez (cuántos problemas nos ha solucionado don Ernesto) y mi compañero Enrique Tadeo, que ha sido alma mater en nuestras retransmisiones. Con él hemos dado un sentido distinto, una narración distinta a la habitual, compaginando la seriedad de la semana de pasión con un poquito de humor. También desde aquí, gracias Enrique por tu aportación. Y por supuesto, también a nuestros operadores de sonido que han realizado el mejor de los trabajos tanto en los estudios como en exteriores. Han sido muchos en estos más de casi treinta años, pero en especial me quiero acordar de Antonio Franco.

Agradecer a todo el mundo cofrade del Campo de Gibraltar la amabilidad que ha mostrado conmigo durante todos estos años, la amabilidad de las tertulias cofrades de La levantá y Bajo Palio, pregoneros, saeteros y saeteras, músicos, consejos locales, juntas de hermandades, vestidores y vestidoras, ayuntamientos... En fin, a todo el mundo.

Y como diría mi compañero Juan Manzorro, recientemente fallecido como saben (no sabe el Hacedor el error que ha cometido), “¿por qué les cuento esta milonga?”. Porque casi después de una treintena de años, el próximo día 20 de noviembre le digo adiós al mundo de la radio, que ha sido mi pasión durante más de una treintena de años. Me jubilo. Sí, sí, aunque no lo parezca, ya estoy en los 65. Así que este año he decidido ceder el testigo a otra compañera (Ángeles Carreras), para quien os pido la misma colaboración. Este año veré a nuestras cofradías desde la barrera. Un abrazo para todos y hasta siempre.