Mercedes Triviño: “Hemos dado forma a una Feria que combina historia e innovación”

Cuando faltan pocas horas para el inicio de la Real Feria y Fiestas de Tarifa, la delegada de Fiestas, Mercedes Triviño, conversa con este periódicos sobre la organización de este evento, que este año vive un momento muy especial: la conmemoración del 275 aniversario del patronazgo de Nuestra Señora de la Luz. “Eso hace que “esta edición sea aún más emotiva y significativa, no sólo para Tarifa, sino para todos los que nos visitan y comparten con nosotros esta celebración.y renovación”, afirma.

Pregunta.–¿Cómo han sido los preparativos de esta Feria?

Respuesta.–Han sido muy especiales. Hemos querido mantener la esencia de lo tradicional, pero al mismo tiempo hemos apostado por incorporar ideas jóvenes y frescas, que aporten dinamismo y renovación. Ha sido un proceso de trabajo muy enriquecedor, basado en la convivencia y la colaboración con todas las personas e instituciones que me rodean. Gracias a ese esfuerzo conjunto, hemos conseguido dar forma a una Feria que combina la historia con la innovación.

P.–¿Qué balance hace de la edición anterior y qué espera de esta?

R.–El balance de la última edición fue muy positivo, pero siempre con un gran afán de superación.

Este año, además, vivimos una ocasión única: la conmemoración del 275 aniversario del patronazgo de Nuestra Señora de la Luz. Eso hace que esta Feria sea aún más emotiva y significativa, no sólo para Tarifa, sino para todos los que nos visitan y comparten con nosotros esta celebración.

P.–¿Cómo se implica el pueblo de Tarifa en su Feria?

R.–El pueblo de Tarifa vive su Feria con una intensidad muy especial. Para nosotros, es una de las celebraciones más importantes del año, y se nota en la implicación de vecinos, asociaciones, peñas y colectivos, que trabajan al 100% para engrandecerla. La Feria es identidad, orgullo y punto de encuentro para todos los tarifeños.

P.–Para quienes vienen de fuera y sólo pueden elegir un día, ¿cuál recomendaría?

R.–Es difícil elegir, porque cada jornada tiene su encanto y su valor.

R.Sin embargo, creo que tanto para los tarifeños como para quienes nos visitan, el domingo del recibimiento de nuestra Patrona es un día verdaderamente especial. La emoción que se vive en ese momento es difícil de describir; es el alma de la Feria.

P.–En lo personal, ¿cuáles son sus momentos favoritos?

–Coincido con la mayoría de los tarifeños: el recibimiento de la Patrona es, sin duda, mi momento favorito. Es un instante lleno de fe, tradición y sentimiento colectivo. Pero, también disfruto mucho viendo cómo la Feria se convierte en un espacio de convivencia, en el que familias, amigos y visitantes comparten alegría en cada rincón del recinto ferial.

P.–Un deseo para esta edición.

R.–Mi mayor deseo es que todos los que nos acompañen disfruten intensamente de la Feria, que vivan cada día.