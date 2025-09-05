Juan Pedro Varo Salguero: “Mi objetivo es que nadie olvide el sentir que nos une como comunidad”

EL párroco local, Juan Pedro Varo Salguero, asume en esta edición de la Feria de Tarifa la responsabilidad de pronunciar su pregón, en un año especialmente simbólico: el 275 aniversario del patronazgo de la Virgen de la Luz.

Pregunta.–¿Cómo asume este nombramiento?

Respuesta.–Lo asumo desde el agradecimiento y con la sensación de sentirme un verdadero privilegiado. Al mismo tiempo, soy consciente de la gran responsabilidad que conlleva, porque no se trata sólo de un honor personal, sino de un compromiso con mi pueblo. Para mí, pregonar la Feria significa dar voz al sentimiento colectivo de generaciones de tarifeños que han vivido y transmitido esta tradición.

P.–¿Cuáles serán las características de su pregón?

R.–El eje central de mi pregón será el 275 aniversario de la proclamación de Nuestra Señora de la Luz como patrona de Tarifa. Creo que es un momento histórico que merece ser recordado y celebrado y mi intención es que cada palabra del pregón gire en torno a esa devoción, que es la raíz y el corazón de nuestras fiestas. Quiero que sea un discurso cercano, emotivo y con un profundo respeto hacia nuestras tradiciones.

P.–¿Puede concretar algo más al respecto?

R.–El aniversario no será sólo un elemento simbólico, sino el hilo conductor de todo el pregón. Recordaré cómo la devoción a la Virgen de la Luz ha marcado la historia y la identidad de Tarifa, y cómo ha sido motivo de unión y fortaleza para el pueblo. Mi objetivo es que nadie olvide el sentir que nos une como comunidad y que todos tomen conciencia de la importancia de nuestras raíces.

P.–¿Qué opinión le merece la Feria de Tarifa?

R.–La Feria de Tarifa es, sin duda, una de las celebraciones más importantes de nuestro calendario. Es el momento en que el pueblo se reencuentra consigo mismo, con sus tradiciones y con sus gentes. La Feria es identidad, alegría y convivencia, y a la vez una oportunidad para mostrar a quienes nos visitan la hospitalidad y la grandeza de nuestro municipio.

P.–¿Qué espera de esta edición?

R.–Espero que sea una Feria inolvidable, marcada por la conmemoración del aniversario de nuestra Patrona y vivida con intensidad por todos los tarifeños y visitantes.

Mi deseo es que cada día esté lleno de alegría, respeto y participación, y que podamos sentirnos orgullosos de nuestra historia y nuestras costumbres.

P.–¿Algún mensaje para sus vecinos?

R.–Quiero invitar a todos los tarifeños a disfrutar en mayor o menor medida de estos días de fiesta. Que cada uno, desde su forma particular de vivir la Feria, la sienta como propia y la comparta con ilusión. Y, sobre todo, que nunca olvidemos que detrás de todo este festejo está la devoción a Nuestra Señora de la Luz, que ha sido y sigue siendo la raíz de nuestro sentir como pueblo.