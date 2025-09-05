José Antonio Santos Perea: “Será una Feria con el sello de la hospitalidad tarifeña”

El alcalde de Tarifa, José Antonio Santos Perea, desgrana en esta entrevista aspectos fundamentales y novedades de la fiesta por excelencia de Tarifa: su Feria, que se desarrollará hasta el 14 de septiembre. El regidor municipal también realiza un análisis de una temporada turística, que demuestra que “Tarifa sigue consolidándose como un destino de referencia en el litoral andaluz”.

Pregunta.–Arranca la Feria Real, ¿qué podemos esperar de esta edición?

Respuesta.–Podemos esperar una Feria llena de vida, con el sello característico de la hospitalidad tarifeña y con una programación pensada para todos los públicos. Será una semana de encuentro, convivencia y disfrute, en la que queremos que tanto los vecinos y vecinas como los visitantes se sientan parte de una misma familia.

Hemos incorporado mejoras en la iluminación y en la organización de los eventos”

P.–¿Qué novedades presenta?

R.–Este año hemos incorporado mejoras en la iluminación y en la organización de los eventos, gracias a la creación del área de protocolo que se han dividido y trabajado en coordinación con el área de Festejos. También hay mejoras en el recinto ferial y en el precio de las atracciones, con descuentos divididos en dos días de la semana y en su organización, como es la disposición de las casetas, con una apuesta especial por la accesibilidad y la seguridad. Además, volvemos a contar en la coronación con la actuación de un grupo local, que en los últimos años se perdió.

Ambiente en una de las casetas durante la pasada edición. / Andrés Carrasco

P.–¿Hay algo que se le hubiera gustado incluir y se ha quedado en el tintero?

R.–Siempre hay ideas y propuestas que por cuestiones de presupuesto o de tiempo no pueden materializarse, pero nos quedamos con la tranquilidad de haber hecho un gran esfuerzo para que esta Feria sea un referente. Seguimos trabajando para que cada año la Feria crezca en calidad y participación.

P.–Una Feria como la de Tarifa supone un importante movimiento de personas, ¿tienen un plan de transporte?

R.–Sí, hemos reforzado el servicio de transporte urbano y puesto en marcha un dispositivo especial para garantizar la movilidad y la seguridad vial. Queremos que desplazarse al recinto ferial sea cómodo y seguro tanto para quienes vienen en transporte público como para quienes lo hacen en vehículo privado.

Seguimos trabajando para que cada año la Feria crezca en calidad y participación”

P.–Después de unos días muy duros que se vivieron con los incendios de este verano, el tarifeño se merece más que nunca estos días de fiesta, ¿verdad?

R.–Sin duda. Han sido jornadas difíciles, en las que una vez más se ha demostrado la fortaleza y la solidaridad de nuestro pueblo. Por eso, esta Feria es un momento para recuperar la alegría y compartirla con todos.

P.–También llega cuando está terminando la temporada estival, ¿qué balance hace de esta?

R.–Hacemos un balance positivo. Ha sido una temporada con una gran afluencia turística y con un importante impacto en la economía local.

R.Evidentemente, siempre hay margen de mejora, pero Tarifa sigue consolidándose como un destino de referencia en el litoral andaluz.

P.–¿Qué papel desempeña el sector turístico en la economía del municipio?

R.–El turismo es uno de los motores principales de nuestra economía. Genera empleo, impulsa al comercio, a la hostelería y a los servicios, y contribuye a proyectar la imagen de Tarifa en el mundo. Nuestro reto es seguir potenciándolo de manera sostenible, equilibrada y siempre pensando en el tarifeño y la tranquilidad en su municipio.

Hemos creado un dispositivo especial para garantizar la movilidad y la seguridad vial”

P.–¿Tarifa está bien encaminada hacia la desestacionalización turística?

R.–Sí, estamos trabajando en ello. Contamos con recursos únicos, como el Parque Natural del Estrecho, la práctica del kitesurf y otros deportes de agua, nuestra oferta cultural y gastronómica, como la procesión Magna, que tendrá lugar el 25 de octubre de 2025, y estamos apostando por eventos deportivos y culturales fuera del verano. Todo esto contribuye a que Tarifa sea atractiva los doce meses del año.

Con los incendios, se ha demostrado la fortaleza y la solidaridad de nuestro pueblo”

P.–Volviendo a la Feria, ¿qué grado de participación tienen los visitantes y turistas?

R.–Cada año notamos una mayor presencia de visitantes en la Feria, que vienen atraídos no solo por nuestras playas, sino también por nuestras tradiciones. Es muy gratificante ver cómo turistas nacionales e internacionales se integran y disfrutan de la Feria como uno más.

Una imagen de 2025. / Andrés Carrasco

P.–¿Se considera feriante? ¿Cuál es su parte o día favorito?

–Me considero feriante, sí. Para mí, todos los días tienen su encanto, pero si tuviera que elegir, diría que el día de la entrada de nuestra Patrona: ver cómo el pueblo entero se tira a la calle para recibir a la madre de todos los tarifeños, aquella que da sentido a estas fiestas que celebramos.

Invito a tarifeños y tarifeñas a vivir la Feria con alegría, orgullo y responsabilidad”

P.–Unas palabras para tarifeños y visitantes.

R.–Quiero invitar a todos los tarifeños y tarifeñas a vivir la Feria con alegría, responsabilidad y orgullo de nuestras tradiciones. Y a quienes nos visitan, les digo que aquí tienen su casa, que disfruten de la hospitalidad de nuestro pueblo y se lleven en el corazón un pedacito de Tarifa.