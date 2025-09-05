La diversión está asegurada

La Feria de Tarifa tiene un día dedicado al caballo.

El Ayuntamiento de Tarifa ha diseñado este año una completa programación de actividades, pensada para el disfrute de todos los públicos.

Sábado 6 de septiembre

20.00 horas: Coronación de las reinas juvenil e Infantil en el en el Paseo de la Alameda y pregón del Rvdo. Padre D. Juan Pedro Varo Salguero, párroco de la Iglesia Mayor de San Mateo y la de San Francisco. El cierre del acto correrá a cargo del grupo musical ‘Ay qué gustito’.

00.00 horas: Inauguración del alumbrado en la Portada del Real de la Feria.

Domingo 7 de septiembre

16.30 horas: Salida desde el Santuario de la Tradicional Cabalgata Agrícola (declarada de interés turístico de Andalucía), escoltando a la Santísima Virgen de la Luz Coronada y San Isidro Labrador.

20.30 horas: Llegada a la ciudad. Solemne salve a la altura de la Barriada de Pescadores. Posteriormente ,se incorporará al cortejo cabalgatistas, el clero, la junta de gobierno de la Hermandad, autoridades civiles y militares, consejo local de HH. y CC., hermanos mayores de las demás hermandades, reinas y damas Infantiles y Juveniles y la Asociación Musical Pintor Manuel Reiné, continuando la procesión hasta la Iglesia Mayor de San Mateo. A sus puertas, tendrá lugar la Plática de Salutación, a cargo del vicario general de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.

Lunes 8 de septiembre. Festividad de la Virgen de la Luz. Día del caballo

12.00 horas: Función principal. Solemne Misa concelebrada y presidida por el obispo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, con la asistencia del Ayuntamiento bajo mazas, que realizará durante la ceremonia la renovación del voto, por el cual la Corporación Municipal proclamó a la Stma. Virgen de la Luz patrona y alcaldesa Perpetua de la Ciudad de Tarifa. El acto contará con la participación de la Coral de Nuestra Señora de la Luz.

De 14.00 a 21.00 horas: Paseo a caballo en el recinto ferial, organizado por la Asociación Amigos del Caballo.

Martes 9 de septiembre. dDa del niño. Precio de las atracciones: 1,5 euros

Almuerzo solidario. Caseta La Caleta. Caseta El revuelo plato solidario.

14.00 horas: Almuerzo para la Tercera Edad en la Caseta Fandango Tarifeño.

17.00 horas: Fiesta Infantil en la caseta El Revuelo.

19.00 horas: Fiesta Infantil en la caseta El Levantichón.

20.00 horas: Gran Fiesta Infantil. Fiesta infantil . Feria con Lunares en el Real de la Feria.

Miércoles 10 de septiembre. Día de la mujer

Almuerzos solidarios. Caseta Amigos del Caballo. Plato solidario caseta El Levantichón.

Algunas casetas contarán con programaciones especiales.

17.00 horas: Entrega del reconocimiento a la Mujer en la Feria, organizada por la Delegación de Asuntos Sociales e Igualdad en la caseta Peña Taurina Manuel Escribano.

18.00 horas: En la playa del Humero, carrera de cintas para infantiles, con premios a los tres primeros clasificados. Organizada por la Asociación de Amigos del Caballo.

Jueves 11 de septiembre. Día joven. Precio de las atracciones: 1,5 euros

Almuerzos solidarios. Caseta Amigos del Caballo. Plato solidario caseta PSOE.

18.00 horas: En la playa del Humero, carrera de caballos y cintas para adultos, con premios a los tres primeros clasificados. Organizada por la Asociación Amigos del Caballo.

18.30 horas: Fiesta Infantil en la caseta Amigos del Caballo.

19.00 horas: Fiesta Infantil en la caseta Fandango Tarifeño.

Viernes 12 de septiembre

Almuerzos solidarios.

Caseta Amigos del Caballo. Plato solidario.

13.30 horas: Paseo a caballo por el Real de la Feria. Organizado por la Asociación Amigos del Caballo.

18.00 horas: Entrega de premios en la Caseta Amigos del Caballo.

Sábado 13 de septiembre

13.00 horas: Paseo a caballo por el Real de la Feria.

21.00 horas: Ofrenda floral a la Stma. Virgen de la Luz.

Domingo 14 de septiembre

13.00 horas: Paseo a caballo por el Real de la Feria.

19.30 horas: Procesión de la Stma. Virgen de la Luz por las calles del centro de Tarifa.

00.00 horas: Espectáculo pirotécnico en la zona del Campo Municipal de Fútbol Antonio López Púa. de Tarifa.