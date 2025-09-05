Antonio Castro Malia: “Quería hacer un cartel que se oyera y se cantara”

Antonio Castro Malia y Elena Gallego firman el cartel de la Feria de Tarifa 2025. En esta entrevista, el primero da detalles para conocer mejor este trabajo.

Pregunta.–¿De dónde surgió la idea de este cartel?

Respuesta.–Las ideas se dan por diferentes ramas. Fue un borrador que me planteé el año pasado, pero que finalmente no salió, al igual que la ubicación, nuestro Santuario de la Virgen de la Luz. Luego, bebe de vertientes pictóricas, como son las pinturas costumbristas de Manuel Cabral o José Rico, al igual que de vertientes musicales, algo que era muy importante para mí este año. No quería un cartel que simplemente contase algo, quería un cartel que se oyera y se cantara, que todos se viesen reflejados en una tarde de Feria. Principalmente, la idea de la mesa surgió del concierto Tiny Desk, del cantante madrileño C. Tangana junto a la familia Carmona, así como las sevillanas dedicadas a Nuestra Patrona la Virgen de la Luz que tenemos en Tarifa.

P.–¿Cómo fue el proceso de creación?

R.–Una vez reunidos Elena y yo con el equipo de Festejos y tomada la decisión de qué cartel queríamos plasmar, comenzaron las visitas al Santuario para localizar y comenzar a hacer bocetos. En el primero, ya teníamos todo lo que queríamos y pusimos en marcha todos los preparativos, flores y elementos a disponer sobre la mesa, así como el casting que conformaría esta estampa tan festiva, contando con nuestra reina de la Real Feria y Fiestas 2025 y dos antecesoras, como son las reinas de 2013 y de 1975, creando un vínculo sucesorio entre las tres. El encargado de dar musicalidad a este cartel fue Alfonso Alba, presidente de la asociación Fandango Tarifeño, posando junto a su guitarra.

P.–¿En qué se han inspirado?

R.–La inspiración nació de nuestra propia historia y el sentimiento de Tarifa hacia su Feria y su patrona.