Nuria Reyes Martínez: “Me gustaría que el pueblo se sintiera identificado con esta obra”

Durante estos días los comercios del municipio muestran la imagen oficial de esta celebración tan esperada: la Feria Real de San Roque 2025. Es el cartel anunciador de las fiestas, que en esta ocasión es obra de una joven artista sanroqueña, Nuria Reyes Martínez, muy vinculada al mundo del arte desde temprana edad.

El afiche, presentado el pasado 28 de julio por el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Ruiz Boix, y la teniente de alcalde de Fiestas, María del Mar Collado, está realizado en digital y muestra a dos gitanas ya cansadas después de una intensa jornada de disfrute en el recinto ferial.

De 23 años de edad, Nuria ha trabajado como profesora de arte infantil, en la restauración de muebles y decoración de interiores y actualmente se dedica a pintar por encargo, especializándose en mascotas, tal y como se puede apreciar en sus publicaciones en las redes sociales.

Dice sentirse muy orgullosa de su obra y entiende que su designación “ha sido una señal de que se valora mi trabajo tanto como para hacerme este encargo tan especial”.

La Feria es un paréntesis en el año, donde te centras en divertirte y estar con tu gente”

Sobre el proceso de creación, recuerda que “buscar inspiración fue muy divertido. Además, pude repasar todos mis momentos por la Feria hasta llegar a la escena final del cartel”. Lo que sí tenía seguro es que “debían aparecer los churros, unos zapatos quitados y unos buenos trajes rojos”, haciendo así referencia al color relacionado con la ciudad de San Roque.

En cuanto a lo que quiere transmitir con este cartel, Nuria afirma con rotundidad que le gustaría que “el pueblo se sienta identificado con él, que viera como hay unión”, a la vez que muestra su deseo de que “se recordara todo el año, no solo durante los días de Feria”.

Por último, esta joven habla sobre la Feria de San Roque y qué significa para ella: “Es un paréntesis en el año, donde te centras en divertirte y estar con tu gente”.