Juan Carlos Ruiz Boix: “Lo que más distingue a esta Feria es que nadie es extraño”

El alcalde San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, analiza en esta entrevista los más diversos aspectos de la Feria Real de su ciudad un evento que en esta edición cuenta con “una densa programación de actos, donde los grandes protagonistas son los más pequeños, “puesto que los cacharros que tanto disfrutan están a solo dos euros”. Asimismo, el regidor municipal reflexiona sobre el futuro de esta fiesta y hace balance de los dos años de gobierno.

Pregunta.–Hoy arranca la Feria Real de San Roque, ¿qué podemos esperar de esta edición?

Respuesta.–Diversión, sin duda. La Feria Real de San Roque se caracteriza porque se viven momentos inigualables en los que se reciben con los brazos abiertos, no ya solo a los visitantes de la comarca, sino también a aquellos sanroqueños que viven fuera y eligen estos días para volver a su pueblo a pasar unos días de asueto y descanso.

R.La densa programación de actos preparada por la Delegación de Fiestas, que coordina mi compañera María del Mar Collado, garantiza que todos los días de Feria haya algún aliciente, no ya solo para los más pequeños, sino para todos los estamentos de edad.

En este sentido, tengo que recordar que los grandes beneficiados de la Feria Real de San Roque, al igual que en el resto del municipio, son los pequeños, puesto que los cacharros que tanto disfrutan están a solo dos euros, el precio más bajo con diferencia de todo el Campo de Gibraltar, y ello es fruto de la gestión municipal. Pero, también tenemos espacio para el disfrute de otros colectivos, como por ejemplo el de los mayores, a los que se ofrece una cena en la Caseta Municipal y un precio súper reducido para asistir a la corrida de toros, solo 5 euros.

Además, las personas con discapacidad tienen sus ventajas para disfrutar de la Feria, con horas sin ruido tanto en la Fiesta Infantil como en dos de los días de Feria, así como la prioridad en el uso de los cacharritos gracias a unas pulseras que se reparten. Además del servicio especial de autobús.

P.–Desde el Ayuntamiento, ¿Cómo se ha trabajado para preparar estos días de fiestas?

R.–La preparación de todas las ferias del municipio, no ya solo la de la Feria Real, implica a numerosas personas, numerosos departamentos municipales, y ello durante un espacio bastante prolongado en el tiempo. Son meses de trabajo.

R.Desde el Ayuntamiento se trabaja para garantizar que estos días de Feria todos los ciudadanos puedan disfrutar de la extensa programación preparada, a la vez que se promueve las actividades que otros colectivos realizan durante estos días de Feria.

Numerosas reuniones, acuerdos, anticipación, seguridad y empatía hacen un gran conjunto de actividades.

P.–¿Habrá novedades?

R.–Habrá más novedades una vez que nos traslademos al nuevo recinto ferial, que estamos preparando en la Huerta del Valenciano, pero los visitantes este año notarán la existencia de una zona de sombra en uno de los paseos, donde hemos instalado unas pérgolas y me gustaría destacar la ampliación de las horas sin ruido, tanto en dos días de Feria como en la Fiesta Infantil para que sea más inclusiva con aquellos niños que padecen enfermedades cognitivas o del espectro autista.

R.Otra de las novedades es que cada día de Feria habrá un concierto en la Caseta Municipal de artistas emergentes que seguro serán del agrado de todos.

P.–¿Cuáles son los factores que distinguen a esta Feria Real?

R.–Sin duda, la Feria Real de San Roque es una feria nocturna, dada las temperaturas que habitualmente tenemos en estas fechas, y aunque se organizan actividades al mediodía, el grueso de los actos, tanto los que se preparan por el Ayuntamiento como los que se programan por otras entidades, son a partir de las 9 de la noche, cuando ya el sol cae.

R.Por eso, las casetas de San Roque son abiertas para aprovechar la agradable temperatura de las noches de verano. Pero, lo que más distingue también a la Feria es que nadie es extraño. Aquí las casetas no imponen limitaciones de entrada, más allá de la propia por el aforo, y los sanroqueños acogen a todos los visitantes con alegría en un ambiente distendido y de jolgorio.

P.–¿Y hacia dónde se dirige?

R.–La Feria Real se dirige hacia su ampliación, una vez que tengamos en servicio el nuevo recinto ferial. Ese será un punto de inflexión importante en nuestra Feria Real, no ya solo porque superaremos las limitaciones de espacio tanto para nuevas casetas como para atracciones feriales, sino que, además, permitirá un mayor descanso de los vecinos colindantes, mejores aparcamientos y quién sabe si podríamos plantearnos la ampliación en el número de días de la Feria.

R.Es algo que habrá que estudiar llegado el momento, pero entre tanto mantenemos el atractivo de los cacharros a dos euros y las distintas actividades que se realizan durante todos los días de feria

P.–Hace unos meses se cumplió el ecuador de su mandato, ¿qué balance hace de estos dos años?

R.–Muy positivo. Los ciudadanos me transmiten que están contentos con las actuaciones que llevamos a cabo en los tres pilares fundamentales de nuestro gobierno municipal, como son las políticas sociales, en las que no dejamos a nadie atrás; la creación de empleo, y ahí están los datos que indican un descenso en el número de desempleados en el municipio; y las inversiones que se realizan por parte del Ayuntamiento y que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos del amplio territorio sanroqueño.

Además de eso, tenemos un cuarto objetivo para el que trabajamos incansablemente, que es la construcción de viviendas y, para ello, cada vez que puedo incito a los constructores a que no solo construyan vivienda en la zona norte, sino que, invirtiendo parte de sus beneficios, lo hagan también en otros puntos de San Roque, en los que son necesarias viviendas de protección oficial, dada la gran demanda existente, sobre todo por los jóvenes.

Seguimos trabajando para cumplir el máximo posible de nuestro programa electoral, aunque puedo adelantar que a dos años vista lo conseguiremos en una amplísima mayoría.

P.–Por último, un deseo para estos días y un mensaje dirigido a ciudadanos y visitantes.

R.–Que disfruten de San Roque, que disfruten de su gente, que disfruten de su ambiente, que disfruten de sus noches de verano y que para ellos esta cita esperada del año sea de nuevo inolvidable. Vengan a San Roque a disfrutar de su Feria, sus gentes y sus atractivos.