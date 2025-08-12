José Francisco Román Núñez ‘El Pelao’: “Quiero devolver a la gente el cariño que me ha demostrado”

A finales del pasado mes de junio, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, y la teniente de alcalde de Fiestas, María del Mar Collado, dieron a conocer el nombre de la persona responsable de pregonar la Feria Real de San Roque 2025: José Francisco Román Núñez, alias ‘El Pelao’.

Nacido en 1968 en el casco antiguo de San Roque, El Pelao ya ha sido pregonero del Carnaval en el año 1999, de los costaleros de la Semana Santa de esta ciudad en el año 2010 y fue nombrado Rey Mago en 2004.

Con mucha ilusión y dispuesto a “devolver a la gente el cariño que me han demostrado”, asume el encargo, cuya disertación será eminentemente sanroqueña, con referencias a numerosos conciudadanos y a sus vivencias en el casco antiguo, que este año cumple 50 años de sus reconocimientos como Conjunto Histórico Artístico.

Muy querido en el municipio, José Francisco Román está muy vinculado a todas sus tradiciones como el carnaval, con su especial grito de guerra a las agrupaciones, o la Semana Santa. También es conocido por su labor en Navidad, con la venta de décimos de lotería a cientos de personas.

Pregunta.–Hoy sus vecinos tienen una cita con usted en la Feria, ¿nervioso?

Respuesta.–Al principio, sí. Ya estoy más tranquilo. Era algo que tenía muchas ganas de hacer. Ya había pronunciado el pregón de los carnavales en 1999 y el del costalero en 2010 y este, realmente, me hacía mucha ilusión.

P.–¿Qué pueden esperar de su pregón?

R.–Va a ser un pregón totalmente sanroqueño. Voy a hablar de muchísimas personas de San Roque de todos los ámbitos: de gente humilde, gente trabajadora, gente famosa, que hay mucha en esta ciudad, y después hablaré de lo qué es la Feria, el Toro del Aguardiente, la cabalgata, la coronación, etcétera. Pero, sobre todo, será un homenaje a San Roque, a la ciudad, a su gente.

P.–¿Y hay alguna persona especial que haya tenido en mente mientras lo elaboraba?

R.–Me vinieron muchos. En especial, mis padres y familiares muy cercanos, que ya no los tengo. Y nombraré a una persona que se ha portado muy bien conmigo en los últimos tiempos.

De todas formas, me gustaría señalar que soy una persona que se siente muy querida por su pueblo y eso hay que agradecerlo. He pasado una mala racha y me he sentido muy apoyado. Ahora, con el pregón, muchísimas personas me han felicitado y me han dicho que me lo merecía. Por eso quiero hacer una cosa bonita, quiero devolver a la gente el cariño que me ha demostrado y que mi pregón quede en el recuerdo de todos.

P.–¿Qué espera de esta edición de la Feria Real de San Roque?

R.–Deseo que todos los sanroqueños lo pasen bien en compañía de sus amistades, sus familiares, de esa gente que vienen siempre, que están afuera y acuden a San Roque, a la Feria. Espero que disfruten de todos los actos: de la coronación, la cabalgata, el buen ambiente de las casetas, las corridas de toros, el Domingo Rociero y el Toro del Aguardiente.

Soy una persona que se siente muy querida por su pueblo y eso hay que agradecerlo”

P.–¿Cómo es para usted un día perfecto en esta fiesta?

R.–Me gusta pasar la jornada con mis primos, sobrinos y mis amistades de toda la vida en las casetas que suelo ir.

P.–¿Le gustaría añadir algo más?

R.–Me gustaría dar las gracias al alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, y a la concejala de Fiestas, María del Mar Collado, por haberse acordado de este sanroqueño para dar el pregón. Que es verdad que llevaban 2 o 3 años intentándolo y yo tenía hasta el borrador hecho con lo que quería hablar. Estoy muy, muy ilusionado y lo que sí le digo a toda la gente de San Roque que no se lo pierda, porque le va a gustar.