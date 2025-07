Carla Mateos Rubiales: “Estoy muy feliz con mi nombramiento, no me lo esperaba”

Sin palabras. Así se quedó la pequeña Carla Mateos Rubiales cuando leyó el pasado 13 de junio que había sido designada para encarnar este año a la reina infantil de la Velada y Fiestas de la Línea de la Concepción.

De ocho años y estudiante de tercero de Primaria en el CEIP Nuestra Señora de las Mercedes, donde sus asignaturas favoritas son Religión, Plástica y Música, dice sentirse “muy feliz” con su nombramiento, que recibe “muy contenta y emocionada. No me lo esperaba” y que dedica a su familia, “sobre todo a mis padres”. Esta futura maestra y actriz, que juega al tenis y le encanta “vender”, reconoce que alguna vez había soñado con este momento, “pero como era muy difícil no lo tenía en mente”, por lo que afirma que fue toda una sorpresa para ella.

Asimismo, asegura que le encanta esta fiesta, en particular, los cacharritos, donde su preferido es el Toro mecánico. Para añadir, posteriormente, que este año será muy especial y su momento favorito será “la cabalgata. Tiraré muchos caramelos y desde allí veré a familiares y amigos”. También es seguro que se divertirá de lo lindo con su corte, donde ya tiene algunas amigas, y que está formada por Paula del Rocío Domínguez Rivera, Martina Navas Romero, Alba Gómez Collado, Carlota Tevar Ruiz, Carmen Macías Jeda, Cayetana Cereto Domínguez, Gala Ledesma Sánchez, Maía Ruiz Marí, María Serrano Barrera, , Martina Florín Garcés, Mercedes Gómez Larios, Sofía Ezquer Guerrero, Telma López Ponce, Triana Guillén Puertas

Por último, la que muy pronto se convertirá en la reina infantil 2025 lanza un mensaje a sus vecinos: “Espero que se lo pasen muy bien y les envío un abrazo a todos. ¡Felices fiestas!”