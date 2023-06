“Estoy muy feliz de encontrarme con esta corte, son muy buenas”

Rocío Maderal Orozco, sonriente y con la ilusión de una niña, es la reina juvenil de la Feria Real de Algeciras de 2023, un honor que defenderá con alegría junto a sus convecinos.

Residente en la barriada de San Bernabé, no muy lejos del ferial, Rocío espera que llegue el momento del alumbrado para disfrutar de una de sus pasiones junto a su familia, sin la que no entiende estas fiestas.“Desde chica he ido con mis padres y mis abuelos me vestían y me llevaban. Para mí es una de las tradiciones más bonitas que tiene la ciudad y la he vivido desde la cuna”, expresa la monarca juvenil.

Opositora para la Guardia Civil, esta algecireña de 20 años disfruta de la feria especialmente durante el día. Acudir con sus padres a las casetas a comer y bailar es uno de sus imprescindibles, junto a las sevillanas. “Me encanta bailar, especialmente el flamenco”, asegura.

Para Maderal, ser la reina de la Feria Real era una ilusión desde pequeña y ya en 2022 estuvo cerca de presentarse. “Estuve enferma y no me pude apuntar pero pensé que este era mi año... ¡Y eché los papeles a última hora!”, relata risueña.

El momento del anuncio fue todo un shock para ella: “me tuve que agarrar a la pared porque creí que me desmayaba. No me lo creía. Ni siquiera me enteré de que era yo, pero vi que todas me miraban y me di cuenta”.

Los días previos al inicio de la feria han sido un ajetreo para la reina juvenil, aunque reconoce estar “súper contenta” por la experiencia que está viviendo, consciente de la responsabilidad que asumirá como representante de toda la ciudad en los diferentes eventos de la semana de fiestas.

Uno de los motivos de esa alegría es la cercanía que ha encontrado con sus compañeras de la corte real. Soledad Martí, Lucía Jiménez, Rania Mohamed, Mª Soledad Gutiérrez, Alejandra de la Palma Selva, Lidia Pereira, Berta Borrego y Raquel Tracisto, junto a la reina, han formado un grupo que, aun siendo muy diferentes, están “muy unidas”. “Estamos atacadas de los nervios”, comenta la joven reina.

El instante que más ganas tiene de vivir es la coronación, “un momento único” que espera suponga “un recuerdo imborrable” en la memoria de esta joven que pasa a la historia de la Feria Real de la ciudad.

Dirigiéndose directamente a toda Algeciras, la reina juvenil manda una invitación a todos los que deseen pasear por el ferial junto a ella, su corte real y el resto de vecinos, un momento que es “inolvidable” para vivir “en familia y con amigos”. “Tenemos muy buenos toros este año y espero que la disfruten como nunca y que la Feria rebose de alegría”.