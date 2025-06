Francisco Javier González Vera: “Aún no me lo creo, para mí es como si hubiera ganado el Roland Garros”

Francisco Javier González Vera es el responsable del cartel oficial de la Feria Real de Algeciras 2025, una obra que se presenta bajo el sugestivo título ‘Algeciras se viste de fiesta’ y con el que se rinde homenaje a su 175 aniversario.

Apasionado del dibujo desde siempre, Francisco Javier comenzó su formación artística en 2013, cuando decidió tomar clases de pintura y dibujo. Fue en ese periodo cuando descubrió su fascinación por la creación de libros de artista y el lenguaje del collage narrativo, un formato con el que ha desarrollado un estilo propio.

“Quería hacer algo diferente, pero eso sí que incluyera esos elementos típicos que no se pueden obviar en un trabajo de estas características”, relata el autor sobre el origen de este afiche, para continuar diciendo que, “para ello, me inspiré en esos carteles antiguos de principios del siglo XX que se podían encontrar en cualquier taberna, al que sumé claras referencias a la característica cerámica de la Plaza Alta de Algeciras. Además, no podía faltar la mujer y la guitarra, ambas imágenes estrechamente vinculadas con esta ciudad”.

Incluso la técnica utilizada para su realización también se aleja del clásico cartel de feria, ya que Francisco Javier González Vera presentó un collage digital, “mi forma de expresión artística más habitual”, apunta.

Sobre la elección de su obra, el ilustrador algecireño reconoce que “aún no me lo creo, para mí es como si hubiera ganado el Roland Garros” y afirma que ha tenido muy buena acogida. “He recibido muchas felicitaciones, aunque, por supuesto, ha habido críticas de algunos que no lo ven como cartel de feria”, una actitud que considera comprensible. “Es normal que ante los cambios haya detractores, siempre los va a haber, pero en líneas generales creo que ha sido bien recibido”.

Por otro lado, señala que, “personalmente, estoy muy contento con este trabajo”. En cuanto a la Feria, asegura que va siempre, “pero este año será más especial. Aprovecharé para celebrar esta victoria, que para mí es muy importante”.