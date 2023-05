Sobre la querida y respetada profesora de baile barreña Mati Acosta Carrasco recae este año la gran responsabilidad de dar el pregón de las fiestas patronales en honor a San Isidro_Labrador.

Mati cuenta con una dilatada trayectoria artística. Con apenas 5 años, se inició en el mundo del baile y con 16, a la par que estudiaba en el Instituto de Educación Secundaria Sierra Luna, ya daba clases de sevillanas en el Colegio Público San Ramón Nonato.

En 2002, con apenas 21 años, obtenía la plaza de monitora del Taller Municipal de Flamenco, labor que estuvo ejerciendo hasta que fundó la Asociación Cultural Flamenca Barreña con la que colabora de manera desinteresada en eventos de carácter benéfico y participa en numerosos festivales, buscando siempre la motivación y el avance de su alumnado.

Durante todos estos años, por sus clases han pasado cientos de niñas y niñas, así como también adultos, a los que, además de enseñarles a bailar, intenta transmitir en todo momento su amor incondicional por el flamenco.

Desde 2017, su escuela de baile participa en competiciones de relieve nacional e internacional, logrando excelentes resultados y copando los primeros puestos.

Mati Acosta es la tercera mujer que pregona las Fiestas Patronales de San Isidro Labrador. Lucía Pérez Tineo lo hizo en 2003 y Sor María José López Álvarez, Hija Adoptiva de la Villa de Los Barrios, por entonces directora del Colegio San Ramón Nonato y hermana del Rebaño de María, en 2008.

Aunque también en 2017 la lectura del pregón de Feria tuvo como protagonista a una mujer, Eva Ledesma, que lo hizo en representación de la Asociación Por una sonrisa.

–¿Qué sintió cuando le comunicaron que sería la pregonera de la Feria?

–Nervios y emoción. La responsabilidad es muy grande, sobre todo para mí que me dedico al flamenco y no me he perdido ninguna Feria.

–¿Qué supone para usted ser la pregonera?

–Es un grandísimo honor representar a mi pueblo y, sobre todo, haber sido nombrada por mi trabajo, por fomentar la cultura.

–¿Cómo definiría su pregón? ¿Podría adelantarnos algo?

–Va a ser un pregón diferente. Me representará a mí, a lo que hago, a lo que soy. No soy una gran oradora ni soy de escribir grandes cosas. Hablaré de mi trayectoria y mis recuerdos en la Feria, pero, como decía al principio, de una manera diferente.

–¿Qué recuerdos tiene de esas ferias pasadas?

–Tengo recuerdos desde muy pequeñita. Ha sido siempre la fiesta más esperada para mí. Ya de mayor, recuerdo los nervios con los que las vivo, porque es cuando muestro el trabajo de todo un año en la escuela. Antes fui bailaora y también participaba y resultaba muy emocionante. Recuerdo, especialmente, los concursos de sevillana. Mi compañero David Vargas y yo participábamos y significaba el pistoletazo de salida de nuestra intervención en los concursos de la comarca y fuera de ella.

–¿Cómo vive la Feria? ¿Es más de casetas que de cacharritos?

–Actualmente, el principio de la Feria me produce mucho estrés, por eso de presentar el trabajo de todo un año que apuntaba antes. Una vez que se pasa, es diversión con la familia y los niños. La vivo muy intensamente, compaginando casetas y cacharritos por mis hijos.

–A quién dedica el pregón?

–Se lo dedico sobre todo a mi familia, a mis padres, que desde niña han estado ahí, me han acompañado y apoyado en todo, sin quejarse. Va dedicado a ellos más que a nadie.

–¿Qué mensaje lanzaría a sus vecinos?

–Que disfruten de la Feria de Los Barrios al máximo y la vivan de una manera tan especial como la voy a vivir yo. Siempre es especial, pero, para mí, este año tiene un añadido.