Susana Pérez Custodio: “2025 ha estado marcado por grandes avances en formación y empleo”

Con la llegada del mes de diciembre, el Campo de Gibraltar vuelve a iluminarse para celebrar unas fiestas navideñas que renuevan nuestras ilusiones y fortalecen los lazos que nos unen como comarca. La Navidad nos invita a regresar a nuestros recuerdos más íntimos, a los encuentros familiares y a los momentos compartidos con quienes forman parte de nuestra vida. Es tiempo de cercanía, de diálogo sereno y de la alegría sencilla que nace cuando nos reencontramos con lo esencial.

Este final de 2025 nos brinda la oportunidad de mirar al futuro con esperanza y determinación, tanto en lo personal como en lo colectivo. La Navidad nos recuerda la importancia de escuchar, de comprender y de colaborar para construir soluciones comunes que mejoren la vida de nuestros ciudadanos. Es un tiempo propicio para reflexionar sobre lo realizado, agradecer lo alcanzado y renovar nuestro compromiso con quienes más nos necesitan. Solo desde la unidad y la responsabilidad compartida lograremos avanzar en el proyecto comarcal que la ciudadanía ha depositado en nuestras manos.

En este segundo año de mandato, el Gobierno Comarcal ha continuado fortaleciendo los cimientos de nuestro territorio mediante una gestión responsable, equilibrada y orientada al progreso. El ejercicio 2025 ha estado marcado por importantes avances en formación y empleo, el refuerzo de los servicios públicos, la modernización de la gestión del agua y los residuos y una clara apuesta por la sostenibilidad ambiental y la innovación. Se ha consolidado un modelo económico estable, con superávit presupuestario y nuevas inversiones estatales que permiten seguir impulsando inversiones ambientales, junto a programas turísticos, culturales y sociales de gran alcance. Asimismo, se han desplegado iniciativas que integran cohesión social, igualdad real, oportunidades laborales, emprendimiento, protección del patrimonio cultural, promoción de la juventud y una firme vocación europea. Todo ello, acompañado de un trabajo institucional que sigue reforzando el papel de la Mancomunidad como interlocutora esencial en la transición hacia el futuro escenario comarcal.

A pesar de los avances, somos conscientes de los desafíos que aún persisten. La conectividad del Campo de Gibraltar, la mejora urgente de nuestras infraestructuras ferroviarias y viarias y la materialización de un acuerdo definitivo sobre Gibraltar que proteja a ambas comunidades siguen siendo objetivos prioritarios. Actuar sobre estas cuestiones es imprescindible para asegurar un desarrollo equilibrado, generar nuevas oportunidades y consolidar un futuro de prosperidad.

En este escenario la Mancomunidad continúa avanzando en su fortalecimiento institucional, reafirmándose como la voz unida del Campo de Gibraltar, como garante de servicios públicos de calidad y como defensora activa de los intereses de nuestros ocho municipios.

En este año tan especial, en el que celebramos el 40 aniversario de la entidad comarcal, hemos recordado que la historia de nuestro territorio es una historia de esfuerzo colectivo, de superación y de compromiso con nuestras raíces.

Con esta convicción y con la certeza del trabajo bien orientado, les traslado mi felicitación más sincera, deseando que estas fiestas nos permitan renovar nuestras esperanzas y recibir el nuevo año con ilusión, serenidad y fortaleza.

En nombre del Gobierno Comarcal y en el mío propio, reciban mis mejores deseos para una Feliz Navidad y un próspero 2026.