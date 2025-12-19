El sonido que llega hasta Oriente

Quienes viven y visitan el Campo de Gibraltar en estas fechas ya están más que acostumbrados, pero aquellos que se encuentran por primera vez el 5 de enero en alguno de sus municipios seguro que se quedarán sorprendidos por cómo se celebra esta jornada. El Arrastre de Latas, una tradición única, seña de identidad de la comarca, anuncia la llegada de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente y convierte la localidad donde se desarrolla en un gigantesco tambor de ilusión.

Pequeños recorren calles y plazas, llenándolas de un sonido que recuerda a miles de truenos rodando. Son trenes de latas, cientos, miles, que estos portan y muestran con orgullo. Algunos son auténticas obras de artes realizadas durante días con gran dedicación con la ayuda de familiares. Y todas comparten un mismo propósito: hacer ruido para avisar a los Reyes Magos.

Un bebé en el Arrastre de Latas de Los Barrios de 2024. / Jorge del Águila

El origen de esta tradición lo relataba en este mismo periódico Antonio Gil González, miembro de la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño AEPA2015 y de la Comisión de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Algeciras. Decía el experto que “tiene sus raíces en una época en la que la situación económica era tan precaria y modesta en la ciudad, que los padres les decían a sus hijos que los Reyes Magos no pasarían por ella, pero los pequeños, agudizando el ingenio, hacían acopio de latas, sartenes y cacerolas viejas que ataban a una cuerda y las arrastraban por las calles con el fin de hacer ruido y atraer la atención de los Reyes Magos para que no pasaran de largo e hicieran una parada en Algeciras para dejar juguetes y regalos en sus casas”.

Como buena tradición, también dispone de su propia leyenda popular. Esta relata que un gigante de la zona de Botafuegos intentaba impedir que Melchor, Gaspar y Baltasar vieran la ciudad y pararan, para conseguir este objetivo decidió cubrirla con humo, pero los niños, con el ruido de sus latas, lograron guiarlos.

Sea como fuera, el Arrastre de las Latas se ha convertido en una cita ineludible para niños y no tanto en el completo calendario navideño de la Comarca del Campo de Gibraltar. Y es que pocas costumbres populares logran lo que esta: reunir a abuelos, padres e hijos en una misma emoción.