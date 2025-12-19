Mª Esperanza Pérez: “El Gobierno se ocupa y se preocupa por nuestra comarca”

Mis primeras palabras tienen que ser de profundo agradecimiento a Europa Sur, que me permite dirigirme a sus lectores y lectoras en estas fechas de obligado balance y examen de lo vivido en 2025 y expectativas para el venidero 2026.

El 11 de junio de 2025, fecha del histórico acuerdo político sobre el futuro acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido en relación con Gibraltar, marcará no solo el devenir del 2026, sino el futuro de nuestra comarca. Son muchos los retos y desafíos que debemos alcanzar en aras de conseguir la ansiada prosperidad compartida, pero les aseguro que el Gobierno de España no los pasa por alto, siempre se han tenido en cuenta los intereses del Campo de Gibraltar y así seguirá siendo.

Por otra parte, en este 2025 hemos tenido innumerables muestras de que el Gobierno al que represento se ocupa y se preocupa por nuestra comarca. En carreteras, la continuación de las obras del Acceso Sur al Puerto de Algeciras- inversión de más de 50 millones de euros-; la aprobación del proyecto para el desdoble del túnel del Acceso Norte- 20 millones de euros-, que se licitará en los inicios de 2026, o la continuación de los proyectos para mejorar la capacidad de la A-7: la variante exterior de Algeciras, la remodelación del enlace de Torreguadiaro o el tercer carril en el tramo Algeciras-San Roque.

En materia ferroviaria, continuamos con las obras en la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza y como no, con la Algeciras-Bobadilla, destacando los trabajos para la electrificación de la vía, una vez conseguida la tan esperada e imprescindible Declaración de Impacto Ambiental.

El Puerto de Algeciras sigue siendo para este Gobierno una infraestructura estratégica, como lo evidencian los 520 millones de euros destinados por Puertos del Estado en su Plan Inversor. O el hidrógeno verde, donde destacamos los 78 millones de euros destinados por el Ministerio de Transición Ecológica al proyecto Green H2 Los Barrios, enmarcadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Estos son algunos de los ejemplos de las millonarias inversiones estatales, pero no debemos olvidar las transferencias de Fondos Europeos que el Estado realiza a la Junta de Andalucía y a nuestros municipios, con independencia del color político, porque el Gobierno de España gobierna para mejorar la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas.

Vivimos tiempos convulsos y llenos de incertidumbres. Creo en la convivencia basada en el respeto que recoge la Constitución de 1978. Casi cinco décadas de cambio y transformación abiertos siempre al futuro, para el desarrollo de una sociedad más justa, igualitaria e integradora, objetivos que solo pueden conseguirse con la intervención de las distintas administraciones; una sociedad sin una educación y una sanidad públicas y de calidad nunca podrá conseguirlo. Ni tampoco será una sociedad plena si no se defiende la igualdad entre hombres y mujeres y se lucha contra la violencia de género. Se lo debemos a las que ya no están, las que estamos y las que vendrán.

Quisiera finalizar con un mensaje de optimismo, confianza y esperanza en el futuro de nuestra comarca. Los retos que se presentan sólo podremos afrontarlos de manera satisfactoria si estamos unidos: el trabajo colectivo es la mejor herramienta para alcanzar los retos que demanda el Campo de Gibraltar.

Feliz Navidad y próspero 2026.