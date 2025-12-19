José Ignacio Landaluce: “Hemos trabajado para que la ciudad brille con fuerza”

Algeciras vuelve a vestirse de Navidad. Una época que transforma nuestras calles y despierta en todos nosotros una emoción especial. Son días que nos invitan a detenernos, a mirar alrededor y a sentir la cercanía de quienes forman parte de nuestra vida, recordándonos el valor de cada gesto compartido. Un año más, desde el Ayuntamiento hemos trabajado para que la ciudad brille con fuerza, con un alumbrado que ilumine nuestras noches, y con actividades que llenen nuestras calles de diversión, música y tradición, para que las familias vivan momentos que se conviertan en recuerdos imborrables. Durante estas semanas podremos disfrutar de cabalgatas, pasacalles, zambombas, concursos, conciertos, fiestas infantiles, cuentacuentos, mercadillos, torneos deportivos y mucho más, en los que la ilusión será protagonista.

Queremos que cada niño, cada adulto y cada familia encuentre en estas celebraciones un motivo para sonreír.

Pero la Navidad es también una llamada a la solidaridad. Os animo a mantener vivo ese espíritu generoso que caracteriza a los algecireños, a acompañar a quienes lo necesitan y a compartir tiempo, cariño y esperanza.

Os deseo una Feliz Navidad y un próspero año 2026, lleno de salud, proyectos ilusionantes y motivos para seguir construyendo juntos el futuro que nuestra tierra merece. Disfrutemos de nuestra ciudad, de nuestra gente y de la magia que hace única a Algeciras en Navidad.

Un fuerte abrazo.