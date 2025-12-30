Imágenes facilitadas por la Guardia Civil de las labores de rescate para localizar a los esquiadores afectados por la avalancha en Panticosa, en Huesca. Tres personas, dos hombres y una mujer, fallecieron este lunes y otra mujer resultó herida tras ser arrollados por un alud cuando practicaban esquí de montaña en la ladera oeste del pico Tablato, en el zona de Balneario de Panticosa, en el Pirineo de Huesca, junto a otros dos montañeros que resultaron ilesos.

Uno de los montañeros que no sufrió lesiones ha dado el aviso sobre las 13:00 y de inmediato se ha activado el desplazamiento de especialistas de la Guardia Civil en el helicóptero medicalizado del cuerpo para atender a las víctimas, cuya muerte se ha producido a causa de los golpes de hielo sufridos en el arrastre, ya que sólo uno de ellos se encontraba semienterrado.