Muere a los 112 años Angelina Torres Vallbona, la mujer más longeva de España

La supercentenaria Angelina Torres Vallbona, que hasta el presente estaba considerada como la mujer más longeva de España, ha fallecido a los 112 años de edad, han informado fuentes de la familia.

Nacida el 18 de marzo de 1913 en el pueblo de Bellvís (Lleida), Angelina Torres vivía desde que era pequeña en Barcelona, cerca de la Sagrada Familia.

Según el portal especializado Longeviquest, Torres era la española de más edad en vida desde enero de 2025, tras los fallecimientos de la también catalana Maria Branyas (117) y la aragonesa Piedad Loriente Pérez (113 años).

En un mensaje en la red social X, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha recordado con una fotografía su visita a la casa de Torres, de quien ha dicho que era una mujer "sabia, llena de fe y bondad, muy trabajadora y con una gran fortaleza".

Quinta de siete hermanos, Torres era una niña pequeña cuando la familia dejó las tierras leridanas para trasladarse a vivir a Barcelona, después de que su padre falleciera.

Cuando la edad se lo permitió, se adentró en el oficio de corbatera para la empresa Vinilos y Vidal, donde ganaba seis pesetas por cada 12 corbatas que confeccionaba, y más tarde fue aprendiz en una tienda de modistas.

Llegó la Guerra Civil y sufrió la escasez de alimentos que sufrió Barcelona, hasta el punto de que tuvo que ir a Bellvís de vez en cuando para llenar la maleta de comida y llevarla a la ciudad.

Una vez finalizada la guerra, se casó con Josep Martí, con quien tuvo una hija, Mercè, y más tarde llegaron dos nietos y tres bisnietos.

Fue una testigo privilegiada de la Sagrada Familia, que prácticamente vio crecer desde el principio y que pudo visitar hace unos meses.

A la espera de una actualización, la plataforma internacional Longeviquest, portal de referencia que lista las personas más viejas del mundo por países, otorga aún a Angelina Torres Vallbona el primer puesto de entre las personas vivas de más edad de España, con 112 años y 238 días de vida.

En segunda posición figura la también catalana Carme Noguera Falguera, nacida en Olot (Girona) el 22 de agosto de 1914, con 111 años y 81 días.