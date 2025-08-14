Denunciado un turista escocés por robar piedras de la zona arqueológica de Pompeya

Un turista escocés, de 51 años, fue denunciado por robo al llevarse varios fragmentos del piedra de la zona arqueológica de Pompeya.

Lo cazó un guía turístico mientras recogía por la noche trozos de las piedras de las calles de la antigua ciudad y se los metía en la mochila.

El guía avisó a la dirección del parque y a la seguridad y estos a los Carabineros, que lo encontraron poco después cerca de una estación de tren.

El turista, interceptado con cinco piedras y un fragmento de ladrillo en la mochila, admitió habérselos llevado, para la colección de su hijo, y dijo que no sabía que estaba prohibido recogerlos.