Coronavirus: La vacuna de Oxford y AstraZeneca tiene una efectividad del 70,4%

La vacuna desarrollada por la universidad inglesa de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca previene la covid-19 en un 70,4% de los casos, indican resultados preliminares difundidos este lunes. Estos datos contrastan con la efectividad del 95% mostrada por los preparados producidos por las compañías Pfizer y Moderna, si bien el antídoto británico es más barato y fácil de conservar.

Tal como ha publicado AstraZeneca en un comunicado, su vacuna, llamada AZD1222, consta de dos dosis con un mes de diferencia y ha mostrado un 90% de eficacia con media dosis en un grupo de estudio y un 65% de eficacia tras la segunda dosis en otro grupo de análisis, lo cual lleva a la compañía a anunciar una eficacia media del 70%. Cabe recordar en este sentido que la eficacia media de la vacuna de la gripe ronda el 60%.

La compañía ha anunciado que un comité independiente ha comprobado la seguridad de sus datos y ha determinado que la protección contra la COVID-19 de su vacuna se muestra al menos 14 días después de recibir las dos dosis que la conforman.

AstraZeneca ha anunciado asimismo que durante sus ensayos "no se han confirmado eventos de seguridad graves" y que su vacuna AZD1222 "fue bien tolerada en ambos regímenes de dosificación", pues no se ha reportado ningún caso grave de Covid ni que haya requerido hospitalización entre los cerca de 23.000 participantes en el ensayo. Los investigadores han señalado que su preparado "es eficaz al prevenir que muchas personas enfermen y se ha demostrado que funciona bien en diferentes grupos de edad".

Today we announced high-level results from the AstraZeneca @UniofOxford #COVID19 vaccine clinical trials. https://t.co/eTz7cdY4hN pic.twitter.com/d6Wzo11Ftr