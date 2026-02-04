Los ultraprocesados pueden vincularse a más riesgo de muerte en supervivientes de cáncer

Los supervivientes de un cáncer y que consumen mayor cantidad de alimentos ultraprocesados como parte de su dieta pueden tener un riesgo significativamente mayor de muerte por todas las causas, en especial de nuevo por esa enfermedad, según un estudio.

"Lo que las personas comen después de un diagnóstico de cáncer puede influir en la supervivencia, pero la mayoría de las investigaciones se han centrado en los nutrientes y no en el grado de procesamiento de los alimentos", señaló Maria Laura Bonaccio, del Instituto Neurológico Mediterráneo en Italia.

Las sustancias utilizadas en el procesamiento industrial de los alimentos pueden interferir en los procesos metabólicos, alterar la microbiota intestinal y favorecer la inflamación, agregó Bonaccio, una de las firmantes del artículo.

La investigación de tipo observacional y que publica Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention hizo desde marzo de 2005 a diciembre de 2022 un seguimiento de 802 supervivientes de cáncer (476 mujeres y 326 hombres). A lo largo de 14,6 años se produjeron 281 fallecimientos.

Los participantes, todos mayores de 35 años que vivían en el sur de Italia y habían proporcionado información detallada sobre su dieta, fueron divididos en tres grupos en función de la proporción en peso de los alimentos ultraprocesados consumidos.

Los investigadores ajustaron múltiples factores, entre ellos factores demográficos, tabaquismo, índice de masa corporal, actividad física en el tiempo libre, historial médico, tipo de cáncer y calidad general de la dieta.

Los datos indican que las personas en el tercio superior en cuanto al consumo de ultraprocesados por peso tenían una tasa de mortalidad por cualquier causa un 48% más alta y una tasa de mortalidad por cáncer un 59% más alta en comparación con las personas que se encontraban en el tercio inferior.

Una mayor proporción energética de alimentos ultraprocesados mostró resultados similares para la mortalidad por cáncer, pero no por otras causas.

El equipo calculó la cantidad de alimentos ultraprocesados en la dieta de cada individuo de dos maneras. La primera fue la proporción en peso (que dividía el peso total de los alimentos ultraprocesados consumidos cada día por el peso total de los alimentos y bebidas tomados cada día).

La segunda era la proporción energética, que dividía el total de calorías procedentes de los alimentos ultraprocesados cada día por el total de calorías consumidas cada día.

Algunos alimentos pueden pesar mucho pero aportar pocas calorías, o viceversa, por lo que los resultados pueden variar en función de la medida utilizada, indicó Bonaccio, citada por la publicación.

Los alimentos ultraprocesados suelen ser bajos en nutrientes esenciales como vitaminas, minerales y fibra, y los métodos de procesamiento introducen aditivos, aromatizantes artificiales, conservantes, altos niveles de azúcares añadidos y grasas poco saludables que el cuerpo no está bien adaptado para procesar.

Que la asociación entre ese tipo de alimentos y la mortalidad por todas las causas persistiera, incluso después de ajustar la calidad general de la dieta, sugiere que los efectos negativos para la salud no se explican únicamente por los perfiles nutricionales deficientes.

Antes al contrario, Bonaccio apuntó que "el nivel y la naturaleza del procesamiento industrial de los alimentos en sí mismo desempeñan un papel independiente en los resultados de salud a largo plazo".

Para examinar los posibles mecanismos biológicos que pueden verse afectados por los alimentos ultraprocesados, analizaron biomarcadores inflamatorios, metabólicos y cardiovasculares basándose en muestras y datos recopilados de los participantes.