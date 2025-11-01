Tirotean un coche y secuestran a su conductor en Madrid.

Tres vehículos embistieron un coche en una calle de Madrid y secuestraron a su conductor, tras un tiroteo, en un suceso que ocurrió este viernes por la noche y que fue presenciado por numerosos testigos que alertaron a la Policía Nacional.

Este posible secuestro, que investiga ya Policía Nacional, ocurrió a las 20:45 a la altura del número 65 de la calle de Antonio López, en el distrito de Carabanchel, cuando tras el choque entre unos vehículos los vecinos escucharon también detonaciones, según han informado fuentes policiales.

Hasta la mañana de este sábado, la Policía no había recibido ninguna denuncia por desaparición relacionada con lo ocurrido.

Según se investiga, los tres coches de alta gama embistieron a un vehículo, lo tirotearon, sacaron al conductor y lo introdujeron a la fuerza en uno de los coches para, después, huir rápidamente del lugar.

La Policía Nacional trabaja con la hipótesis de que el coche embestido solo tenía un ocupante, el conductor, que sería el único secuestrado.

El vehículo del conductor atacado quedó abandonado en mitad de la calzada, sin ocupantes y con impacto de balas, según pudieron comprobar los agentes a su llegada.

Los hechos ocurrieron en una concurrida calle del distrito de Carabanchel, situada junto a Madrid Río y donde se ubica un hotel.

Algunos vecinos grabaron imágenes del choque y del secuestro, lo que da información a los agentes sobre los vehículos implicados en este suceso.

La Brigada Policial de Policía Científica acudió de forma inmediata a inspeccionar ocularmente el lugar y en estos momentos está al cargo de la investigación el Grupo 12, responsable de perseguir casos de secuestros.

Por el momento no ha trascendido la identidad de la víctima ni de los atacantes y no se han practicado detenciones.

La grúa retiró el vehículo tiroteado que quedó abandonado en la vía pública.