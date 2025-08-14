Así son los dos hidroaviones Canadair que ha enviado Francia a España para ayudar contra los incendios

Dos hidroaviones de origen francés han aterrizado este jueves en el aeródromo militar de Lavacolla, sumándose de inmediato a los medios estatales disponibles para combatir la ola de incendios que afecta especialmente a la provincia de Ourense, aunque no se descarta su uso en otros fuegos más adelante. Esta intervención se produce tras la solicitud formal del Gobierno de España al Mecanismo Europeo de Protección Civil.

Se trata de dos hidroaviones Bombardier Canadair CL-415 con capacidad, cada uno de ellos, para 6.123 litros de agua y 680 de retardante químico cada uno, lo que los convierte en una notable potencia operativa en escenarios críticos. Con una tripulación de dos pilotos, estos aparatos tienen una autonomía operativa de unas cuatro horas y media. Se caracterizan por su capacidad para recoger agua directamente de masas de agua, su bodega de descarga con cuatro puertas y su cabina digital.

Estos hidroaviones cuentan con prestaciones similares a los que actualmente operan en España, lo que facilita su integración en las misiones conjuntas y agiliza su despliegue.

Un Bombardier Canadair CL-415 suelta su carga.

Junto a los dos aparatos, Francia también ha enviado un avión de coordinación que actúa como enlace operativo entre los distintos equipos que combaten el fuego.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, recibió a las tripulaciones destacando que esta contribución “es muestra de la importancia de la solidaridad y de la cooperación internacional en un momento tan difícil para el territorio” gallego.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, coordinó esta solicitud dentro del marco del Mecanismo Europeo de Protección Civil, que permite a los Estados miembros activarse mutuamente en situaciones de emergencia.

Las aeronaves han quedado destinadas al uso exclusivo de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, con el fin de emplearlas en las zonas donde su intervención sea más urgente y eficaz.