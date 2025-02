Sindicatos médicos de toda España exigen ante el Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco que no les “tire al charco”

Madrid/Sindicatos médicos de toda España, al grito de “el Estatuto Marco nos tira al charco” o “no es vocación, es explotación”, se concentraron este jueves frente al Ministerio de Sanidad, en Madrid, para mostrar su indignación con el borrador del Estatuto Marco que regulará las condiciones laborales de los sanitarios propuesto por Sanidad, ya que lo consideran una “agresión” hacia la profesión y que “no resuelve” sus principales reclamaciones.

Además, anunciaron que convocarán una nueva manifestación para el 9 de marzo, también frente a Sanidad. Así lo afirmó el presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Miguel Lázaro, ante los medios de comunicación, quien también reclamó que la ministra de Sanidad, Mónica García, “escuche” a los médicos porque todos “estamos en contra” del borrador” y “no resuelve los problemas de la sanidad pública”. Asimismo, Lázaro aseguró que la ministra “ha reculado” cuando este mismo jueves admitió en una entrevista en RNE que deberá haber un “capitulo” específico para los médicos en el Estatuto Marco.

Los médicos reclaman que haya un estatuto marco propio para ellos porque con el nuevo borrador se les equipara con otros grupos profesionales, pero no tienen ni la “misma formación ni las mismas responsabilidades”. Por ello, consideran que es “injusto” y sostienen que es una propuesta que debería “negociarse con los médicos”, indicó el secretario general de CESM, Víctor Pedrera, quien también exigió “ser escuchados”.

En este sentido, la médica de Urgencias en Murcia Maria Antonia González subrayó que el estatuto propio que exigen se asemejaría al de los jueces y fiscales, “que también estudiaron Derecho, pero tienen un estatuto aparte”. La también doctora de Urgencias en Murcia María Ángeles Legá hizo hincapié en la mayor carga formativa y de responsabilidad que tienen los médicos y señaló que si no se contempla un estatuto propio no se tiene en cuenta “la realidad” que viven los médicos. No obstante, aclaró que los médicos piden su reconocimiento propio, pero ello “no significa que no estemos con los demás sanitarios”.

Además de la distinción del grupo profesional, piden reducir las jornadas laborales, cifradas en el borrador en 48 horas semanales como máximo y las guardias de 17 horas, en vez de 24; mejorar las condiciones salariales, tanto las generales como las de las guardias; o que las horas realizadas en turnos de guardia computen para las jubilaciones.

La indignación y el descontento fueron las sensaciones protagonistas entre los médicos de Atención Primaria (AP), de Urgencias y/o otras especialidades que se dieron cita frente al Ministerio, vestidos con su uniforme de trabajo, el cual no quieren ponerse más “en estas condiciones”. Exigieron tener más descansos y que estos sean proporcionados a sus horas de trabajo porque los horarios son “infames”, expresó el presidente del Sindicato Médico Andaluz, Rafael Ojeda, quien también tildó el nuevo borrador como un gesto de “hostilidad y desprecio” a los médicos.

Por su parte, la vicepresidenta del Sindicato Médico de La Rioja, Miren Romero, dijo que, en el marco de negociación de la jornada laboral de los médicos, “quizás hay que diferenciar entre una jornada ordinaria y otra de continua atención a los pacientes (las guardias)” y propuso que en ese caso,se aplique una “remuneración diferente” para esas guardias. También, afeó al Ministerio que se proponga un régimen de incompatibilidades/exclusividad para los médicos y reclamó que a los médicos que forman a las personas en prácticas o residentes reciban una remuneración por ello.

En esta concentración estuvieron presentes sindicatos de médicos de toda España representados por sus delegados sindicales, junto a profesionales de este ámbito.

En la concentración leyeron un manifiesto con todas reclamaciones. Lo hizo el dctor granadino Vicente Mata, que habló en representación de toda la Organización Médica Colegial.