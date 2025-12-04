Los sindicatos convocan una huelga indefinida para exigir a Sanidad un Estatuto Marco para todos los profesionales.

Las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación -Satse-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde- han anunciado este jueves una huelga indefinida de todos los profesionales sanitarios a partir del próximo 27 de enero, y cada martes, por el rechazo del Ministerio de Sanidad a acordar un nuevo Estatuto Marco que mejore las condiciones laborales de los trabajadores.

Así lo han anunciado los sindicatos, en rueda de prensa conjunta, después de constatar que, tras cerca de tres años de negociación, el Ministerio que dirige Mónica García "no tiene intención de pactar un texto de la nueva Ley que realmente beneficie al conjunto del personal estatuario, sin excepciones y sin discriminaciones entre colectivos profesionales".

"El Ministerio de Sanidad ha rechazado alcanzar un acuerdo para aprobar un Estatuto Marco en el que tengan cabida todos los profesionales. Después de casi tres años de negociaciones, Sanidad no tiene intención de acordar un Estatuto Marco justo, útil y beneficioso para todos los trabajadores, sin privilegios entre colectivo profesionales", ha señalado la secretaria estatal del Sector Salud de UGT Servicios Públicos, Begoña Ballell.

De este modo, la huelga indefinida comenzará el próximo 27 de enero y se celebrarán los martes de cada semana, con carácter indefinido, hasta que se consiga un texto beneficioso para los profesionales. Los sindicatos aseguran que el Ministerio ha hecho "oídos sordos" a todos sus intentos de cerrar un texto normativo cuyo objetivo sea el interés común de todos los trabajadores y trabajadoras.

"Hacemos un llamamiento firme a todos los trabajadores del Sistema Nacional de Salud, ya que la unidad hace la fuerza y solo desde la movilización conseguiremos un Estatuto Marco que permita avanzar y garantizar un servicio sanitario sólido, moderno y capaz de responder a las necesidades de la ciudadanía. Este es un momento decisivo, no nos han dejado otra alternativa y vamos a responder con toda la determinación necesaria", ha destacado Ballell.

Según las organizaciones, desde el Ministerio de Sanidad, no solo no se ha querido avanzar en la negociación con los sindicatos legitimados y que representan al 100 por 100 del personal estatutario del SNS, sino que "la ha dificultado, entorpecido y dilatado al mantener y alimentar una negociación paralela con otras organizaciones fuera del Ámbito de Negociación".

"Sanidad ha entorpecido la negociación, ignorando a quienes representamos al cien por cien del personal estatuario. Tenemos representación en la mesa de negociación gracias a las elecciones sindicales, Tenemos derecho de defender el derecho de todos", ha señalado Ballell.

En este sentido, el presidente del sector nacional de Sanidad de CSIF, Fernando Hontangas, ha subrayado que la negociación ha sido "vulnerada y violada" por parte del Ministerio. "Las negociaciones paralelas del Ministerio nos parecen una violación del espacio legitimado", ha señalado, refiriéndose a las reuniones de Sanidad con CESM y SMS.

Las organizaciones acusan al Ministerio de que la última reunión fue el 6 de noviembre, poco después de la manifestación del 1 de octubre, y que desde entonces no han tenido más comunicación con el departamento que dirige Mónica García. "No nos han entregado el último borrador, nos dijeron que nos darían una nueva cita para abordar la clasificación y retribuciones. Seguimos a la espera", ha apuntado Ballell.

Frente común sindical

Satse-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde han lamentado que un Ministerio que forma parte de un Gobierno, que se autodefine como progresista y firmemente defensor de la sanidad pública, haya sido el único que ha tenido el "dudoso honor" de lograr un frente común sindical para convocar una huelga general en la sanidad de nuestro país.

Los sindicatos afirman que Mónica García no ha querido escuchar a los 10.000 profesionales que se manifestaron el pasado mes de octubre, frente a las puertas de su Ministerio, y, después de dos reuniones "infructuosas", ha paralizado la negociación con ellos, mientras sí avanzan con otras organizaciones que defienden intereses particulares de un solo colectivo sanitario, comprometiendo el interés general.

El Estatuto Marco está negociado en más del 99%

Recientemente, la ministra de Sanidad, Mónica García, aseguraba que el Estatuto Marco estaba negociado en más de 99 por ciento, sin embargo, las organizaciones confían en conseguir un nuevo texto que consiga cumplir con sus objetivos. "No vamos a tolerar que se afirme que en el Estatuto Marco está acabado en el 99 por ciento por parte de la ministra, cuando no hay nada más lejos de la realidad", ha resaltado Ballell.

"Veremos a partir de ahora cómo reacciona el Ministerio, creemos que la negociación no está cerrada, por eso hemos dado de margen a Sanidad hasta el día 27 de enero, para que pueda reaccionar y darnos otro texto mejorado", ha indicado Hontangas.

En este punto, han reiterado que una Ley tan "importante y necesaria" como el Estatuto Marco requiere de una acción de gobierno coordinada, como han trasladado de manera reiterada, tanto a Sanidad como al resto de ministerios implicados (Trabajo, Función Pública, Seguridad Social y Hacienda).

Retribuciones básicas y jornada laboral "digna"

Por último, han recordado los asuntos que siguen entendiendo "irrenunciables" en el Estatuto Marco para lograr avances y sobre los que aseguran que el Ministerio sigue sin querer llegar a un acuerdo. Es el caso, por ejemplo, de las retribuciones básicas que deben acompañar al nuevo marco de clasificación del personal del Sistema Nacional de Salud.

Los sindicatos también pretenden dejar sentadas las bases en la norma para una jornada laboral "digna y adecuada", que concilie la vida familiar y laboral del personal, además de otros aspectos relacionados con esta materia esencial en las relaciones de trabajo, y que se posibilite acceder a la jubilación anticipada y parcial de manera voluntaria.