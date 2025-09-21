Siete de cada diez jóvenes migrantes que llegaron a España como menores no acompañados trabajan

El 71 % de los jóvenes migrantes de entre 18 y 23 años que llegaron a España siendo menores no acompañados se encuentra dado de alta en la Seguridad Social. Se trata de un aumento de 37 puntos porcentuales desde 2021, impulsado por la reforma del reglamento de extranjería aprobada ese año.

Según los últimos datos del Observatorio Permanente de la Inmigración, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a 30 de junio había en España 20.072 menores extranjeros tutelados o jóvenes extutelados de entre 16 y 23 años con permiso de residencia en vigor. De ellos, 12.418 habían trabajado al menos un día en ese mes, lo que supone un 62% del total, frente al 27% registrado hace cuatro años.

La inserción laboral es especialmente significativa entre los jóvenes de 18 a 23 años, ya fuera del sistema de protección, donde la tasa de afiliación ha pasado del 34% en 2021 al 71% en 2025. En cambio, entre los menores de 16 y 17 años, que ya pueden trabajar, pero permanecen tutelados, la tasa apenas alcanza el 15%, si bien también ha crecido desde el 6% registrado hace cuatro años.

El informe subraya que la reforma de 2021 resultó decisiva, ya que reconoció el derecho a trabajar a partir de los 16 años y facilitó la renovación de permisos a los 18, reduciendo así la vulnerabilidad de este colectivo.

En cuanto a los sectores de ocupación, la hostelería concentra el 30% de las contrataciones, seguida de las actividades administrativas y servicios auxiliares (15%) y la construcción (12%), con una distribución que varía en función de la edad: mientras que más de la mitad de los menores trabaja en hostelería, entre los jóvenes extutelados las ocupaciones aparecen más diversificadas.

El número de menores y jóvenes extutelados con permiso de residencia también se ha duplicado en los últimos cuatro años, pasando de 7.878 en 2021 a más de 20.000 en la actualidad. La mayoría tiene 18 años (23%, 4.632 personas) y la presencia femenina sigue siendo minoritaria, con apenas un 6% del total.

Respecto a la nacionalidad, los jóvenes de origen marroquí han pasado del 76% en 2021 al 57% en 2025, seguidos por nacionales de Gambia (13%), Argelia (10%) y Senegal (7%). En el caso de las mujeres, la distribución es algo distinta: casi la mitad procede de Marruecos (48%), seguidas de Colombia (7%), Argelia (5%) y Senegal (4%).