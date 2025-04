Un sevillano en Roma: "La ciudad está repleta"

Daniel Yáñez es un sevillano afincado en Lima, capital de Perú, que ha viajado con gran parte de su familia y amigos a Roma. El viaje estaba ya previsto desde hace tiempo debido al Año Jubilar que se celebra este año en la Ciudad Eterna, pero el pasado lunes, cuando recién llegados a España conocieron la noticia del fallecimiento del papa Francisco, dudaron sobre si ir a la capital italiana. Les habían suspendido los actos a los que querían acudir por la muerte de Sumo Pontífice, pero finalmente decidieron seguir con su plan de viaje inicial y viajar a Roma.

Al ser preguntado por cómo se encuentra la Ciudad Eterna unos días después de la muerte del papa Francisco, Daniel lo tiene claro, Roma se encuentra en un momento muy emotivo por la muerte del Sumo Pontífice. "Roma está hasta la bola. Es un destino en el que siempre hay muchísimo turismo y con el fallecimiento del Papa y su entierro mucho más. Están viniendo laicos y religiosos de todas las partes del mundo. Se ven muchos grupos. Colectivos de bomberos, religiosos de diferentes órdenes... está la ciudad repleta", decía el sevillano.

Cuestionado por si hay muchos más turistas debido al fallecimiento del papa Francisco, Daniel no tiene dudas de que sí. "Yo no venía a Roma desde el año 2009, y había mucho menos turismo. Después del Covid creo que se viaja mucho más. Me imagino que con la cantidad de turistas que hay a día de hoy en Roma, esta ciudad está llena de gente siempre, pero estoy seguro de que son muchos más los que hay por el fallecimiento del Papa", opinaba.

Además, valoraba de forma positiva la presencia policial y la rapidez en los controles de seguridad. "Hay bastante seguridad, policías, Carabinieris... pero la verdad es que no impide que fluya la movilidad de la gente y son bastante rápidos en los controles de seguridad. Se ve mucha presencial policial, pero ello no hace ineficiente los procesos de acceso a los sitios", afirmaba.

Por último, Daniel Yañez confirmaba que tanto él como su familia y amigos acudirán a la capilla ardiente del Papa este viernes. "Nosotros teníamos planificado el viaje por el Año Santo. Casualmente, los eventos a los que veníamos se han suspendido por el fallecimiento del Papa. Este jueves estuvimos dando una vuelta por los alrededores del Vaticano y hoy viernes sí tenemos planificado entrar en la basílica de San Pedro y acceder a la capilla ardiente del papa Francisco. Según nos han dicho unos amigos, se accede tras esperar la cola de unos 25 minutos", finalizaba.