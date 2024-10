Sanidad contempla la vuelta de las mascarillas si se disparan los casos de gripe

Sanidad contempla la vuelta del uso las mascarillas en los centros sanitarios en caso de la epidemia de gripe se dispare. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado este viernes que las mascarillas son una de las recomendaciones que se barajan para afrontar la próxima temporada de virus respiratorios y ha confiado en "no tener que intervenir" como el año pasado porque está segura de que todas las comunidades cumplirán con ellas.

El detalle sobre el documento que están trabajando los técnicos con medidas comunes de actuación y prevención de los virus respiratorios se conocerá el próximo 17 de octubre, cuando está previsto que la Comisión de Salud Pública se reúna para cerrarlo, ha explicado García al término del Consejo Interterritorial.

Por ahora, según ha avanzado, el documento que preparan recogerá una serie de indicadores que permitan caracterizar la situación epidemiológica en función del riesgo de transmisión, gravedad, tasa de incidencia y tasa de hospitalización, ingreso en UCI o letalidad; sobre ellos, se diseñarán escenarios a los que se vincularán una serie de recomendaciones para reducir los estragos de los contagios.

Algo que ya se hizo anteriormente con el Covid-19, y que ahora el Ministerio ha impulsado de manera pionera con la epidemia de gripe de este año "para que no nos pille el toro y no tengamos que tomar medidas" en pleno pico como ocurrió el año pasado, cuando Sanidad acabó imponiendo la mascarilla en los centros sanitarios en plena onda ascendente de casos.

Ha recordado, en este sentido, "las complicaciones" que tuvo para hacer efectiva en todo el territorio esta medida que en Sanidad consideran "básica". "Nosotros creemos que se puede actuar antes y que por eso necesitamos este documento", ha recalcado.

"Esperemos que se cumpla porque creo que no cabe pensar que un documento que se ha trabajado de manera conjunta no se cumpla; esperemos que nosotros desde el Ministerio no tengamos que intervenir", ha zanjado la ministra al ser preguntada por la posibilidad de que esas recomendaciones pudieran acabar siendo obligaciones en caso de incumplimiento.

La intención así es prevenir estas situaciones y que "no tenga que ser efectivamente el Ministerio de Sanidad el que tenga que decir a las comunidades lo que tienen que hacer".

García aspiraba a poder debatir este viernes con los consejeros las propuestas de sus equipos técnicos de las distintas comunidades; sin embargo, solo ha intervenido el de Castilla y León, Alejandro Vázquez, para "apuntalar que va a haber mucha heterogeneidad" de situaciones.

Con todo, ha querido insistir en que "las herramientas y las medidas que tenemos contra los virus respiratorios son las medidas que tenemos: vacunación, medidas de higiene, mascarillas y medidas de contención. Y es lo que hay", ha concluido.