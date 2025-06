Rueda evita dar explicaciones sobre Villares mientras la oposición cuestiona su dignidad política

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se mantiene convencido de la presunción de inocencia en el caso de la denuncia por agresión sexual contra el ex conselleiro do Mar Alfonso Villares, eludiendo ofrecer explicaciones adicionales durante la sesión de control en el Parlamento gallego sobre la agresión a Paloma Lago. Mientras tanto, la oposición ha cuestionado su idoneidad para el cargo, acusándole de encubrir los hechos durante meses.

En su primera intervención parlamentaria sobre este polémico asunto, Rueda ha acusado a BNG y PSdeG de realizar una "utilización partidista descarada" del caso y mostrar "falta de respeto a las víctimas de violencia machista", así como "a la presunción de inocencia" por lo que ha calificado como "sectarismo". El presidente gallego ha reiterado los argumentos que ya había expresado en declaraciones previas, destacando que Villares dimitió "en horas" tras conocerse su imputación por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, renunciando así a su condición de aforado.

Sin embargo, Rueda ha evitado responder directamente a las graves acusaciones formuladas tanto por Ana Pontón, líder del BNG, quien le reprochó "encubrir durante meses a un presunto agresor sexual" —el propio Rueda reconoció que conocía la denuncia desde febrero—, como por José Ramón Gómez Besteiro, dirigente del PSdeG. Ambos líderes también han señalado al Gobierno autonómico por presuntamente filtrar la identidad de la denunciante.

"Produce vergüenza"

Pontón ha cuestionado hasta en tres ocasiones si Rueda se considera capacitado para seguir al frente de la Xunta tras lo que ha calificado como una "indignidad moral y política", concluyendo que "su actitud gravísima hace que sea indigno del cargo que ocupa". En la misma línea, Besteiro ha afirmado que Rueda "no es un presidente digno" por su "silencio ciego" sobre este asunto, y que "produce vergüenza en todo el país", además de "ser un problema para Galicia".

Como contraofensiva, el presidente gallego ha recriminado a la oposición no mantener la misma actitud crítica con el Gobierno central, reprochándoles no decir "ni una palabra de los Koldos, las Jessicas, los Aldamas y los Cerdanes". Rueda incluso ha recordado que Besteiro fue "poliimputado" en 2015 por "diez delitos graves" —como cohecho, prevaricación y tráfico de influencias—, aunque posteriormente todas estas causas fueron archivadas.

Cabe destacar, que Rueda, que conocía la denuncia desde febrero, ha vuelto a defender el abrazo que dio a Villares, durante el acto de toma de posesión de la nueva conselleira do Mar el jueves pasado, y el apoyo que le ha mostrado públicamente, ya que "no voy a tratar como culpable a quien la Justicia no declaró como culpable", ha defendido. Asimismo, ha insistido en que a Feijóo le comunicó esta denuncia "cuando hubo un pronunciamiento judicial", tal y como "dicen los estatutos" del PP.