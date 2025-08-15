Ránking de Shanghái 2025: La Universidad de Granada y la Universidad de Sevilla, líderes andaluzas en la lista, mantienen la puntuación

El prestigioso ranking académico mundial de universidades de Shanghái 2025 ha situado a 36 instituciones españolas entre las 1.000 mejores del mundo, manteniendo el mismo número que en la edición anterior. La principal novedad de este año es la entrada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que sustituye a la Universidad de Valladolid, la cual ha quedado fuera del listado. La clasificación, publicada este viernes, continúa dominada por la Universidad de Harvard, que acumula ya 23 años consecutivos en lo más alto del podio internacional.

El Academic Ranking of World Universities (ARWU), elaborado por la Universidad Jiao Tong de Shanghái desde 2003, ha evaluado más de 2.500 instituciones de educación superior de todo el planeta. En el panorama español, la Universidad de Barcelona revalida su posición como la mejor del país, manteniéndose en el tramo 151-200 a nivel mundial. Por su parte, la Universidad de Valencia continúa como segunda mejor institución nacional, situada en el intervalo 201-300.

Esta clasificación, considerada una de las más influyentes del mundo académico, estructura su evaluación en tramos y, dentro de cada uno de ellos, ordena alfabéticamente a las universidades según sus iniciales en inglés. A pesar de los buenos resultados, ninguna universidad española ha logrado colarse entre las 100 primeras posiciones de un ranking donde Estados Unidos mantiene una clara hegemonía, copando siete de los diez primeros puestos.

El 'top 10' mundial y el liderazgo español

El podio mundial lo conforman tres instituciones estadounidenses: Harvard en primera posición, Stanford en segunda y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) completando el trío de cabeza. Les siguen la Universidad de Cambridge (Reino Unido), Berkeley (EE.UU.), Oxford (Reino Unido), Princeton (EE.UU.), Columbia (EE.UU.), Caltech (EE.UU.) y la Universidad de Chicago cerrando el 'top 10' global.

En cuanto a la representación española, el listado de las diez mejores universidades nacionales se mantiene idéntico respecto a 2024. Tras la Universidad de Barcelona y la de Valencia, se sitúan en el tramo 301-400: las Universidades Autónomas de Barcelona y Madrid, la Complutense, la Pompeu Fabra, la Universidad de Granada y la del País Vasco. La Politécnica de Valencia y la Universidad de Sevilla completan este grupo de élite, ambas en el rango 401-500.

De las 36 universidades españolas presentes en la clasificación, 22 han mantenido su posición en el mismo tramo que el año anterior, mientras que 13 han experimentado cambios: cinco han ascendido un nivel y ocho han retrocedido. Entre las que mejoran su clasificación destacan la Universidad de Oviedo, Rovira i Virgili, Politécnica de Cataluña, Cantabria y Jaén. Por el contrario, La Laguna, Murcia, Baleares, Lleida, Málaga, Jaume I, Castilla-La Mancha y Girona han perdido posiciones.

Comparativa europea y mundial

La presencia española de 36 universidades entre las mil mejores del mundo queda por detrás de otros países europeos como Reino Unido (61), Alemania (51) e Italia (41), pero supera a Francia (27), Países Bajos (13), Suecia (14), Austria (10) o Portugal (7). A nivel continental, la primera universidad europea es la París-Saclay, que ocupa el puesto número 13 a nivel mundial, seguida por la ETH de Zúrich, en el puesto 22.

En el continente asiático, la Universidad de Tsinghua se consolida como la mejor de Asia al ascender cuatro posiciones hasta el puesto 18, mientras que en Oceanía, la Universidad de Melbourne (puesto 38) mantiene su liderazgo regional por decimoquinto año consecutivo.

Metodología del Ranking de Shanghái

El ARWU evalúa a las universidades mediante seis indicadores objetivos que miden diferentes aspectos del rendimiento académico e investigador. Entre ellos se encuentran el número de alumnos y profesores galardonados con premios Nobel o Medallas Fields, investigadores altamente citados, artículos publicados en revistas científicas de prestigio como Nature y Science, y trabajos indexados en el Science Citation Index Expanded y el Social Science Citation Index. Este sistema de evaluación basado en criterios objetivos ha convertido al Ranking de Shanghái en una referencia mundial para medir la excelencia universitaria.

Evolución de las universidades españolas en el ranking

Resulta significativo observar cómo varias universidades españolas han experimentado cambios en su posicionamiento. Entre los casos más llamativos está la Universidad de Oviedo, que ha pasado del tramo 801-900 al 601-700, lo que supone un salto cualitativo importante. También destaca positivamente la Universidad de Cantabria, que ha mejorado desde el tramo 901-1000 hasta el 701-800.

En el lado contrario, la Universidad de La Laguna ha experimentado un notable descenso desde el tramo 501-600 hasta el 701-800, al igual que la Universidad Jaume I, que ha caído del tramo 601-700 al 901-1000. Estos movimientos reflejan la naturaleza dinámica y competitiva del panorama universitario internacional.

Las instituciones que mantienen su posición con mayor estabilidad son, precisamente, las situadas en los tramos superiores. La Universidad de Barcelona continúa como referente nacional, consolidada en el tramo 151-200, mientras que la Universidad de Valencia se mantiene firme en el intervalo 201-300, demostrando la solidez de sus programas académicos y su producción científica.

¿Qué es el Academic Ranking of World Universities?

El Academic Ranking of World Universities, conocido popularmente como Ranking de Shanghái, es una clasificación académica de las universidades del mundo elaborada por la Universidad Jiao Tong de Shanghái. Publicado por primera vez en 2003, este sistema de evaluación se ha convertido en uno de los más prestigiosos y consultados a nivel internacional para medir la calidad de las instituciones de educación superior.

A diferencia de otros rankings que pueden incluir criterios más subjetivos como la reputación entre empleadores o la satisfacción estudiantil, el ARWU se basa exclusivamente en indicadores objetivos relacionados con la producción científica y la excelencia académica. Esta metodología le ha valido el reconocimiento como uno de los sistemas de clasificación más rigurosos y fiables del panorama internacional.

¿Por qué es tan difícil para las universidades españolas entrar en el top 100?

Uno de los grandes desafíos para las universidades españolas sigue siendo lograr entrar en el codiciado top 100 mundial. Esta dificultad responde a diversos factores, entre los que destaca la menor inversión en investigación y desarrollo en comparación con países como Estados Unidos, Reino Unido o Alemania. El sistema universitario español también se enfrenta a retos relacionados con la captación y retención de talento internacional, la burocracia administrativa y un modelo de financiación que no siempre premia la excelencia investigadora.

Además, los criterios específicos del ranking favorecen a universidades con larga tradición en premios Nobel y Medallas Fields, un aspecto en el que las instituciones españolas históricamente no han destacado tanto como sus homólogas anglosajonas. No obstante, la presencia de 36 universidades entre las mil mejores del mundo demuestra la calidad global del sistema universitario español y su capacidad para competir internacionalmente en múltiples disciplinas.

Impacto del ranking en la elección de universidad

Estos rankings tienen una influencia cada vez mayor en las decisiones de los estudiantes, especialmente entre aquellos que buscan formación internacional. Un buen posicionamiento en el Ranking de Shanghái no solo atrae a más estudiantes extranjeros sino que también facilita acuerdos de colaboración con otras instituciones de prestigio y mejora las oportunidades de financiación para proyectos de investigación.

Para las universidades españolas, aparecer en esta clasificación supone un reconocimiento a su labor docente e investigadora, además de servir como herramienta para identificar fortalezas y áreas de mejora. Los responsables de política universitaria utilizan frecuentemente estos resultados para diseñar estrategias que impulsen la competitividad internacional de las instituciones académicas españolas.

Lista Shanghái 2025

Esta es la lista de universidades españolas que aparecen en la clasificación de 2025 (primera columna) y en la de 2024 (segunda columna). Se especifica el tramo en el que se encuentra cada una.

Universidad de Barcelona 151-200---------151-200

Universidad de Valencia 201-300---------201-300

Autónoma de Barcelona 301-400---------301-400

Autónoma de Madrid 301-400---------301-400

Complutense de Madrid 301-400---------301-400

Pompeu Fabra 301-400---------301-400

Universidad de Granada 301-400---------301-400

Universidad del País Vasco 301-400---------301-400

Politécnica de Valencia 401-500---------401-500

Universidad de Sevilla 401-500---------401-500

Universidad de Navarra 501-600---------501-600

Universidad de Salamanca 501-600---------501-600

U.Santiago de Compostela 501-600---------501-600

Universidad de Zaragoza 501-600---------501-600

U. Politécnica de Madrid 601-700---------601-700

U. Alicante 601-700---------601-700

U. Murcia 601-700---------501-600

U. Oviedo 601-700---------801-900

Rovira i Virgili 601-700---------701-800

Politécnica de Cataluña 701-800---------801-900

U. Alcalá 701-800---------701-800

U. Cantabria 701-800--------901-1000

U. Extremadura 701-800---------701-800

U. La Laguna 701-800---------501-600

U. Baleares 701-800---------601-700

U. Jaén 801-900--------901-1000

U. Lleida 801-900---------701-800

U. Málaga 801-900---------701-800

U. Vigo 801-900---------801-900

Carlos III 901-1000-------901-1000

Jaume I 901-1000--------601-700

U. de Cádiz 901-1000-------901-1000

U. de C.-La Mancha 901-1000--------701-800

U. Córdoba 901-1000-------901-1000

U. Girona 901-1000--------801-900

Las Palmas de Gran Canaria 901-1000---------------