A prisión tras matar a su pareja y a su hijo de tres años en Valencia: "Era violento y tenía muchos ataques de ira"

La magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Alzira, en Valencia, ha decretado este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del hombre detenido por el crimen de su pareja, de 41 años, y del hijo de ambos, un niño de tres, en su vivienda de la localidad valenciana de Algemesí.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el detenido queda ahora investigado en una causa abierta inicialmente, y sin perjuicio de ulterior calificación, por dos delitos de asesinato y maltrato habitual en el ámbito de la violencia de género.

"Celoso, con ataques de ira"

La familia de Alejandra Emilia Villegas Machado, la víctima, ha relatado que el detenido, Leonardo, era "agresivo" y relatan un último episodio de maltrato ocurrido hace 20 días cuando él la golpeó, aunque la mujer no quiso denunciar por temor a que perdiera los papeles. Tanto el hermano como la cuñada de la víctima aseguran que el detenido es un hombre con "muchos ataques de ira", "muy celoso" y "estaba mal de la cabeza".

La madre de Alejandra fue la que, según la familia, salió a la calle y buscó ayuda para llamar a la Policía cuando oyó los gritos de su hija, aunque cuando llegaron los agentes ya había consumado los crímenes. Aseguran que la anciana trató de ir a buscar al niño pero al ver que no podía, huyó a por ayuda.

Con Alejandra, son un total de 16 mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año; y el pequeño, es el tercer niño asesinado por violencia vicaria en 2025, la prologación del maltrato machista en su expresión más cruel.

Tres víctimas en dos días

A estos dos crímenes se le suma otro más perpetrado el mismo día por la tarde, en una pedanía, Cifuentes (Guadalajara). Es Ramy Virginia Taccarelli, cuya desaparición denunció su familia hace una semana, y que responde a un caso de violencia machista, la víctima estaba siendo atendida en el Centro de la Mujer de Guadalajara por problemas en el seno de la pareja, aunque en este momento no consta ninguna denuncia.

En los últimos días había sido atendida por los recursos que tiene la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara. Llevaba varios meses recibiendo atención a través del Centro de la Mujer, tanto a nivel jurídico como psicológico ya que, al parecer, quería dejar la relación con su pareja, con la que vivía actualmente en el pueblo anexionado de Iriépal, en Guadalajara.

Hace tan solo unos días recibió atención el Centro de la Mujer --los datos iniciales hablan de una primera atención en marzo y una última este mismo mes de junio-- aunque las mismas fuentes no pueden asegurar si en las últimas horas la supuesta víctima de supuesta violencia machista había acudido a presentar una denuncia a los jurados. En dichos servicios, se la trataba de animar a que presentara una denuncia aunque, en principio, no hay constancia de que la haya puesto por el momento, a no ser que haya sido muy reciente.

Siete asesinadas solo en junio

Al no constar denuncia, no se encontraba dentro del sistema vioGén, al menos hasta hace varias semanas, y no recibía por tanto protección policial. No obstante, las mismas fuentes aseguran que la mujer recibió atención en todo momento aunque no quería denunciar.

Siete mujeres y un niño de 2 años han sido asesinados en crímenes machistas en lo que va de junio, uno de los meses de más riesgo para las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos puesto que concentra el mayor número de feminicidios junto a julio y agosto.