La OCDE alerta del auge del cáncer en la Unión Europea y pide avanzar hacia una atención integrada

La OCDE alertó este lunes de que los diagnósticos de cáncer han subido un 30% en la Unión Europea desde el siglo pasado, y abogó por desarrollar una atención integrada, que vincule el diagnóstico y el tratamiento, para reducir los tiempos de espera y mejorar la supervivencia de los enfermos.

En un estudio publicado este lunes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indicó que en 2024 se diagnosticaron 2,7 millones de nuevos casos de cáncer en la Unión Europea, con un aumento de alrededor del 30% desde el año 2000, y se estima que entre 2022 y 2040 la subida será del 18%.

Ante ese panorama, puso como modelo a Dinamarca y Suecia, países que han desarrollado esas vías integradas, con plazos definidos y equipos multidisciplinares, con el objetivo de ofrecer una atención "oportuna, coordinada y equitativa".

Los autores del estudio constatan brechas entre los 27 países miembros en los programas de detección, que tienen consecuencias en la supervivencia, ya que por ejemplo los pacientes sometidos a una cirugía de cáncer colorrectal de urgencia tienen hasta siete veces más posibilidades de morir en los 30 días posteriores que aquellos cuyas operaciones habían sido planificadas.

En el caso del cáncer de próstata, la proporción de masectomías parciales, que son menos invasivas y ofrecen beneficios en términos de supervivencia respecto a las totales (necesarias cuando la enfermedad está más avanzada), varía del 79% en España al 50% o menos en Rumanía y Polonia.

Para avanzar hacia una atención más integrada, la organización destaca la importancia de invertir en plataformas digitales, en funciones de navegación asistencial y también en profundizar la coordinación regional para reducir las desigualdades geográficas y por grupos de población y para optimizar los recursos de diagnóstico y el personal.

Gasto sanitario disparado

Ésa es una de las cuatro grandes prioridades que señala para aumentar la eficacia en la lucha contra el cáncer, sobre todo teniendo en cuenta que, con el envejecimiento de la población, la prevalencia va a aumentar y el gasto sanitario se va a disparar.

Porque, según sus estimaciones, en la Unión Europea, después de haberse más que duplicado el gasto sanitario relacionado con el cáncer entre 1995 y 2023 (de 54.000 a 120.000 millones de euros, un 6,9% del total), ese gasto per cápita en términos reales crecerá un 59% de aquí a 2050.

Precisamente por eso, otra de las grandes prioridades es optimizar el uso de recursos, en particular de personal sanitario, con la adopción de la innovación tecnológica, con cribados estratificados en función del riesgo para la detección del cáncer, con un mayor recurso a la atención ambulatoria en lugar de en la hospitalaria, o el uso de medicamentos biosimilares (con moléculas parecidas, no idénticas).

El 40% de los nuevos medicamentos, poco certeros

Sobre los medicamentos, los autores del informe recuerdan que cuatro de cada diez nuevos medicamentos contra el cáncer aprobados en los últimos 25 años por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) han tenido una contribución terapéutica nula o poco clara.

Algo que pone en evidencia la importancia de que haya una evaluación de la tecnología sanitaria cuando se diseñan las políticas de precios y de reembolso por la Seguridad Social.

En términos más generales, se trata de que los estándares estén basados en la supervisión y en sistemas de acreditación y de certificación. En ese terreno, la OCDE presenta como ejemplares los estándares de calidad clínica de Alemania y los mecanismos de transparencia sobre la calidad en Países Bajos.

La organización recomienda también un enfoque centrado en las personas, de forma que los pacientes participen en la toma de decisiones, y a ese respecto se refiere a los planes personalizados de atención oncológica de Dinamarca.