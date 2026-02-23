Un muerto y un herido en una explosión en una empresa pirotécnica en Álava

Un muerto y un herido en la explosión de una empresa pirotécnica en Lantarón (Álava).

Una persona ha muerto y otra se encuentra herida de gravedad tras registrarse una explosión en una empresa pirotécnica en Bergüenda, en la localidad alavesa de Lantarón, según han informado fuentes de la Ertzaintza y de los Bomberos de Álava.

La explosión se ha producido a las 11:10 de este lunes en la empresa FML ubicada en el concejo de Bergüenda, a unos 44 kilómetros de Vitoria, en el límite entre Álava y Burgos.

La empresa ha sido acordonada por efectivos de la Ertzaintza y al lugar se han desplazado dotaciones de Bomberos y recursos asistenciales.

Como consecuencia de la explosión ha muerto una persona y otra ha resultado herida de gravedad, por lo que ha sido trasladada por el helicóptero de Osakidetza al Hospital Cruces, en Bizkaia, con quemaduras en al menos un 60 por ciento de su cuerpo.

Al lugar de los hechos se ha desplazado el alcalde de Lantarón, Koldo Salbidea, quien ha explicado que la explosión se ha registrado en una caseta de labor de la empresa, y no en el almacén que guarda los productos pirotécnicos.

El primer edil ha detallado que en esta empresa trabajan cuatro personas -su propietario y tres empleados- y que la explosión no ha afectado a más operarios.

Salbidea ha explicado que la situación en la empresa está controlada ya que no hay incendio en las instalaciones.

FML es una empresa familiar que inició su actividad en 1875 y que se dedica a la fabricación de todo tipo de material pirotécnico como tracas, cohetes, antorchas y bengalas.