Mueren dos turistas españoles en un accidente de tráfico en Arabia Saudí

Un hombre y una mujer de nacionalidad española han muerto en un accidente de tráfico en Arabia Saudí y otros dos ciudadanos españoles están hospitalizados tras resultar heridos en este siniestro.

Según ha adelantado 20minutos y han confirmado a EFE fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Embajada de España en Riad está prestando toda la atención consular necesaria a los afectados y familiares y está en contacto con las autoridades locales.

El citado diario ha informado de que los dos fallecidos son una pareja catalana que estaba realizando una actividad a unos 1.000 kilómetros de Riad. Los heridos son otra pareja catalana, un hombre de 67 años herido grave y una mujer de 53 en estado leve, que han sido evacuados a un centro hospitalario de la ciudad de Medina.

El Delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prietos, ha escrito un mensaje en X en el que informa de que está "en contacto permanente con el Ministerio de Asuntos Exteriores a raíz del trágico accidente ocurrido en Arabia Saudí en el que se han visto implicados cuatro ciudadanos catalanes".

"Lamento profundamente la noticia de la muerte de dos personas y seguimos el estado de salud de los dos heridos, con lesiones de diversa consideración a la espera de un diagnóstico más preciso", añade Prieto.

El Delegado del Gobierno en Cataluña señala también que "desgracias como estas son siempre sobrecogedoras" pero subraya que en este caso "lo son más aún" por el hecho de que él conoce personalmente a los familiares de las víctimas mortales y de los dos heridos.

"Estamos a su lado y en comunicación constante con las familias", escribe por último Prieto.