Muere Liam Payne, miembro de One Direction, tras caer de un tercer piso en Argentina

El mundo de la música está de luto tras la trágica muerte de Liam Payne, exintegrante de la popular banda británica One Direction. El artista de 31 años falleció este miércoles en Buenos Aires, Argentina, después de caer desde el tercer piso de un hotel en el que se encontraba alojado, según han confirmado fuentes oficiales.

La Policía bonaerense se ha desplazado hasta el hotel en el que se alojaba Payne tras recibir una llamada alertando de un incidente. Al llegar al lugar de los hechos, junto con una ambulancia, han localizado el cuerpo del cantante en el patio interior del hotel, recoge 'Clarín'.

El director de los servicios de emergencias médicas de la ciudad de Buenos Aires, Alberto Crescenti, declaró a medios locales que la caída le ocasionó a Payne "lesiones gravísimas que le provocaron inmediatamente la muerte". Los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar del accidente, pero lamentablemente no pudieron hacer nada para salvar la vida del joven cantante.

Liam Payne saltó a la fama en 2010 tras su participación en el programa de talentos británico 'The X Factor', donde conoció a los que serían sus compañeros de banda en One Direction: Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson. Juntos, el grupo se convirtió en un auténtico fenómeno musical a nivel mundial, cosechando un éxito sin precedentes y conquistando a millones de fans en todo el planeta.

Trayectoria musical

Durante los cinco años que One Direction estuvo en activo, la banda lanzó cinco álbumes de estudio que batieron récords de ventas y lideraron las listas de éxitos en numerosos países. Canciones como "What Makes You Beautiful", "Story of My Life" o "Drag Me Down" se convirtieron en himnos para toda una generación de jóvenes seguidores.

Liam Payne (centro), junto al resto de miembros de One Direction / EFE/EPA/PAUL BUCK

Tras la separación de One Direction en 2015, Liam Payne inició una carrera en solitario. En 2017 lanzó su primer single, "Strip That Down", que se convirtió en un éxito instantáneo y alcanzó el top 10 en múltiples países. Posteriormente, el artista publicó otros sencillos destacados como "Bedroom Floor" y "For You", este último a dúo con la cantante Rita Ora para la banda sonora de la película "Cincuenta Sombras Liberadas".

La noticia de la repentina muerte de Liam Payne ha conmocionado a fans en en todo el mundo. Las redes sociales se han inundado de mensajes de condolencia y tributos al artista.