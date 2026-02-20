Muere apuñalado un joven de 18 años en Valladolid y detienen a tres menores

Lugar en el que ha sido apullalado un joven en Valladolid y que ha fallecido posteriormente.

Un joven de 18 años ha fallecido este viernes en Valladolid tras ser apuñalado en plena vía pública. La agresión se produjo en torno a las 14:30 en la calle Democracia, según ha informado el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, y fuentes de emergencias. El herido fue evacuado al Hospital Clínico Universitario, donde murió pese a recibir asistencia sanitaria.

La Policía Nacional ha detenido a tres menores en relación con los hechos. Según los primeros indicios, un menor de 13 años sería el autor material del apuñalamiento. El presunto responsable será puesto a disposición de la Fiscalía.

El Servicio de Emergencias 112 recibió llamadas a las 14:33 horas solicitando ayuda para un joven herido grave por arma blanca en el tórax. Se movilizaron efectivos de Policía Nacional, Policía Municipal y una UVI móvil de Sacyl, que atendió a la víctima y la trasladó al Clínico, próximo a la zona.

El Norte de Castilla identifica a la víctima como Juan Esteban Rubio, que había cumplido 18 años esta misma semana. El ataque se produjo en las inmediaciones del colegio Amor de Dios, entre los barrios de La Rondilla, Santa Clara y el entorno del Hospital. El joven recibió tres cuchilladas y fue evacuado en estado crítico, falleciendo a media tarde.

Además del menor de 13 años señalado como presunto autor material, la Policía investiga a una joven menor de edad y a una mujer adulta que se encontraban en el lugar cuando ocurrió la agresión. Las tres personas relacionadas con lo sucedido fueron trasladadas a dependencias policiales para investigación.

La Policía Nacional continúa con las averiguaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y su desencadenante. Fuentes próximas al caso han indicado que se investiga, sin descartar hipótesis, si el origen del suceso pudo tener que ver con bandas latinas.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, expresó su repulsa en X por el suceso calificado como "terrible" y trasladó el pésame a la familia del joven fallecido.