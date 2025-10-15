La ministra Mónica García califica la lista de médicos que propone Feijóo como "una chorrada, como las de Ayuso"

La ministra de Sanidad, Mónica García, considera que la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de hacer un registro de médicos dispuestos a practicar abortos es una "chorrada" y una "ocurrencia" para "equilibrar las chorradas que dice la señora Ayuso". Se trata de unas declaraciones pronunciadas por García toda vez que el consejo de ministros ha aprobado el anteproyecto para incorporar el derecho al aborto en la Constitución. Se trata de un apartado en el artículo 43 que blinde el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo y su maternidad como parte esencial del derecho a la salud.

De este modo, García ha asegurado que confía en que salga adelante la propuesta del Gobierno para blindar en la Constitución el derecho del aborto: "Yo creo que el Partido Popular tiene muy difícil explicar ante la ciudadanía que no quiere blindar un derecho que está absolutamente ya constituido en nuestra sociedad y que hemos normalizado desde hace décadas".

Prestación en la cartera de servicios

La responsable de Sanidad ha recordado que la interrupción voluntaria del embarazo "es una prestación que está en la cartera de servicios" y que el registro anónimo de profesionales objetores está vigente desde 2023 y protege a los sanitarios que no quieran practicar el aborto. De este modo, "lo que planteaba el señor Núñez Feijóo, que anda más perdido que otra cosa, es una chorrada y una ocurrencia, algo con lo que tiene que salir para intentar equilibrar las chorradas, también, que dice la señora Ayuso", ha aseverado.

La ministra de Sumar ha explicado que se opta por reformar el artículo 43 de la Constitución porque "es un procedimiento más sencillo y ese artículo hace alusión a los derechos fundamentales", y mejora la actual situación en la que el derecho al aborto está protegido por "una sentencia del Tribunal Constitucional que podría cambiar".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmaba este lunes que si gobierna lo que él crearía no es un listado de médicos objetores para realizar abortos, como exige hoy en día la ley, sino uno en el que aparezcan todos los médicos dispuestos a realizar abortos.

La lista "contraria" de Feijóo

"Cuando llegue al Gobierno, la lista será la contraria, y es que lo importante para una mujer es saber qué ginecólogos, qué obstetras están a disposición de ellas", ha apuntado en una entrevista de televisión. Posteriormente, la vicesecretaria de Acción Sectorial de esa formación, Alma Ezcurra, ha aclarado en rueda de prensa que con esta propuesta Feijóo quiere poner de relieve que el PP no es un partido de "listas negras" y sí de "cumplir con la legalidad".

Y ha apostillado que si a alguien no le gusta la ley en vigor tendrá que ganar la elecciones para cambiarla, para añadir: "Para eso trabajamos en el PP". El líder del PP había manifestado que a una mujer lo que "le interesa saber" no es "cuáles son los médicos que no están dispuestos a atenderla" sino "cuáles son los médicos que la pueden asistir". Según Feijóo, los médicos están "en su derecho" a declararse objetores de conciencia y no querer practicar abortos. "Admitamos las posibilidades que tiene una mujer para abortar y admitamos las posibilidades que tiene un médico para no practicar un aborto", ha declarado.

La carta de Sánchez

La semana pasada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió una carta a los presidentes autonómicos de Aragón, Asturias, Baleares y Madrid, dándoles tres meses para crear el registro de objetores de conciencia para la práctica del aborto, como marca la ley. Todo ello a raíz de la polémica desatada después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, aprobara una iniciativa de Vox para que las mujeres recibieran información del presunto "trauma posaborto", que no existe según la evidencia científica.

Pese a que la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado crear el registro, Feijóo ha afirmado hoy que Madrid no se ha declarado "en rebelión para nada". "La interrupción voluntaria del embarazo se realiza en los hospitales de Madrid de acuerdo con el criterio de los facultativos todos los días y todas las semanas", ha reiterado.