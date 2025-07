La ministra de Igualdad: "No hay un interés superior del menor en la convivencia con un maltratador"

La titular de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado este miércoles que lo que está en juego en el caso del hijo menor de Juana Rivas es el "interés superior del menor" y ha advertido de que no lo hay "en la convivencia con un maltratador".

"El señor Arcuri ya ha sido condenado en 2009. Francesco Arcuri ha sido condenado ya por maltrato", ha argumentado la ministra en declaraciones a TVE, en las que ha calificado de "terrible" lo ocurrido en las últimas horas cuando tuvo que aplazarse la entrega del niño a su padre, que tiene la custodia.

Tras trasladar su "cariño" y "empatía" a la familia que está "sufriendo", Ana Redondo ha reconocido que es "un problema muy complejo, de difícil solución". Sin embargo, ha señalado que "lo que se está dilucidando" y "lo que está en juego" es el interés superior del menor.

"Una interpretación normativa"

En su intervención, la titular de la cartera de Igualdad ha asegurado que "hoy mismo, en una entrevista, él (Arcuri) reconocía que había pegado a su hijo en alguna ocasión". "Por lo tanto, no hay interés superior del menor que se defienda dejando que este niño pase a estar custodiado por esta persona que ha infringido violencia contra su madre y, probablemente, también contra el pequeño", ha aseverado.

Además, la ministra ha indicado que se trata de "una interpretación normativa". "Yo siempre considero que se puede interpretar la ley. El Derecho no es una ciencia exacta. Se puede interpretar, se debe interpretar a la luz del interés superior del menor", ha manifestado.

Como ejemplo, Ana Redondo ha dicho que se pudo ver en el punto de encuentro familiar de Andalucía cuando se paralizó la entrega del menor. "Es una aplicación, yo creo que interesante y correcta, de la normativa", ha señalado, al tiempo que ha detallado que hay un decreto de la Junta de Andalucía, que establece que si en los puntos de encuentro familiar se ve que el niño puede estar sufriendo violencia se puede paralizar la entrega hasta que se resuelva.

"No tiene ningún sentido ejecutar una sentencia civil, que es italiana, sobre guardia y custodia, cuando está pendiente una sentencia y un proceso penal sobre violencia y maltrato. Lo lógico es que primero se esté a la resolución judicial en materia penal, si hay violencia, si hay agresión, y con esa sentencia ya se ejecute la sentencia de guardia y custodia. Pero no al revés. Es que no tiene ningún sentido", ha insistido.

Redondo entiende que los juzgados y tribunales españoles, a los que muestra respeto "absoluto", tengan que aplicar la normativa y ejecutar la sentencia civil, pero cree que "aquí falta una visión holística, una visión completa, y sobre todo la visión centrada en el interés superior de ese niño que está sufriendo".