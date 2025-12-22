Última hora
La mejor fotogalería del sorteo de la Lotería de Navidad 2025
La mejor fotogalería del sorteo de la Lotería de Navidad 2025 / EFE

La mejor fotogalería del sorteo de la Lotería de Navidad 2025

Los primeros premios de este lunes 22 de enero han dejado imágenes de gran felicidad en varios puntos de España

22 de diciembre 2025 - 10:33

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ha vuelto a llenar de emoción el Teatro Real de Madrid en una jornada cargada de tradición, nervios y esperanza. Los niños de San Ildefonso, las bolas girando en los bombos, las miradas atentas del público y la alegría de los números premiados han marcado un día único para millones de personas.

Esta fotogalería recoge algunos de los momentos más destacados del sorteo, desde los instantes previos al inicio hasta la celebración de los grandes premios, reflejando la magia, la ilusión y el ambiente inconfundible del día más esperado del año.

1/16 La mejor fotogalería del sorteo de la Lotería de Navidad 2025 / EFE
2/16 La mejor fotogalería del sorteo de la Lotería de Navidad 2025 / EFE
3/16 La mejor fotogalería del sorteo de la Lotería de Navidad 2025 / EFE
4/16 La mejor fotogalería del sorteo de la Lotería de Navidad 2025 / EFE
5/16 La mejor fotogalería del sorteo de la Lotería de Navidad 2025 / EFE
6/16 La mejor fotogalería del sorteo de la Lotería de Navidad 2025 / EFE
7/16 La mejor fotogalería del sorteo de la Lotería de Navidad 2025 / EFE
8/16 La mejor fotogalería del sorteo de la Lotería de Navidad 2025 / EFE
9/16 La mejor fotogalería del sorteo de la Lotería de Navidad 2025 / EFE
10/16 La mejor fotogalería del sorteo de la Lotería de Navidad 2025 / EFE
11/16 La mejor fotogalería del sorteo de la Lotería de Navidad 2025 / EFE
12/16 La mejor fotogalería del sorteo de la Lotería de Navidad 2025 / EFE
13/16 La mejor fotogalería del sorteo de la Lotería de Navidad 2025 / EFE
14/16 La mejor fotogalería del sorteo de la Lotería de Navidad 2025 / EFE
15/16 La mejor fotogalería del sorteo de la Lotería de Navidad 2025 / EFE
16/16 La mejor fotogalería del sorteo de la Lotería de Navidad 2025 / EFE

