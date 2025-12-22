La mejor fotogalería del sorteo de la Lotería de Navidad 2025

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ha vuelto a llenar de emoción el Teatro Real de Madrid en una jornada cargada de tradición, nervios y esperanza. Los niños de San Ildefonso, las bolas girando en los bombos, las miradas atentas del público y la alegría de los números premiados han marcado un día único para millones de personas.
Esta fotogalería recoge algunos de los momentos más destacados del sorteo, desde los instantes previos al inicio hasta la celebración de los grandes premios, reflejando la magia, la ilusión y el ambiente inconfundible del día más esperado del año.
1/16La mejor fotogalería del sorteo de la Lotería de Navidad 2025/EFE
