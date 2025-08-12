Mapa con los principales incendios activos en España
La información se actualiza a diario a mediodía con datos del Ministerio para la Transición Ecológica
Activa la fase de preemergencia del plan estatal ante los numerosos incendios que arrasan España
España se encuentra actualmente en Fase de Preemergencia, en Situación Operativa 1 del Plan Estatal de Emergencias debido a los incendios forestales activos en el territorio.
Este mapa incluye tanto los incendios registrados por el Ministerio para la Transición Ecológica —información que este departamento actualiza a diario— como los datos facilitados por las Comunidades Autónomas.
La información se renovará cada día alrededor de las 12 del mediodía:
