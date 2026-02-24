La juventud retrocede en feminismo, la mitad cree que ayuda a la manipulación política

Cerca de cuatro de cada diez jóvenes en España (38,4%) se consideran feministas, el porcentaje más bajo desde 2021 cuando eran el 49,9%, según el Barómetro Juventud y Género de FAD, que muestra también que casi la mitad percibe el feminismo como una herramienta de manipulación política.

Este barómetro, realizado con más de 3.000 entrevistas -la mitad de ellas a jóvenes de entre 15 y 29 años-, profundiza en la evolución de las relaciones afectivas, las desigualdades y la violencia de género en los últimos 10 años, incorporando una mirada intergeneracional para conocer también lo que opinan adultos de otras edades.

La investigación destaca la evidente disparidad que hay entre los jóvenes y las distintas lecturas de la realidad social, como pone de manifiesto que la mitad cree que el feminismo es necesario para la igualdad y el mismo porcentaje lo vincula con la manipulación política.

En la vida cotidiana, la juventud reúne amplios consensos igualitarios: el 81,8% defiende la comunicación abierta como base de la pareja y el 77,4% sitúa la igualdad de derechos y responsabilidades como elemento central de la relación.

Sin embargo, persisten estereotipos y experiencias de discriminación: sólo el 17% afirma no haberse sentido discriminado nunca, siendo el aspecto físico y el género los principales motivos señalados.

El 48,9% de los jóvenes percibe grandes desigualdades de género en España; así lo piensan el 61,4% de las chicas y el 36,7% de los chicos.

Frente al avance legislativo sobre igualdad de los últimos años, "está creciendo profundamente la idea de que los hombres están en desventaja o que nos hemos pasado de frenada", ha explicado la investigadora Anna Sanmartín, quien considera necesaria mucha pedagogía para superar esos retrocesos y recuperar consensos que parecían establecidos, pero que se han quebrado.

Los jóvenes se sienten menos feministas

"Hoy son más los jóvenes que no se sienten feministas", ha explicado Sanmartín, directora de investigación de Fad Juventud.

El sentir feminista juvenil cae al 38,4% en 2025; en 2017 era del 34,6%, alcanzó el 49,9% en 2021 y se situó en el 42% en 2023, lo que supone casi 12 puntos menos que en su máximo histórico.

En comparación con el conjunto de la población española, se sitúa ligeramente por debajo: el 42,1% de la población general se define como feminista. El apoyo al feminismo aumenta con la edad hasta los 30-39 años, donde alcanza su máximo (52,2%).

En la población en general, el 65% cree que la igualdad entre hombres y mujeres contribuye a hacer una sociedad más justa, lo piensan más las mujeres (72%).

Más control en la pareja que los adultos

El estudio, presentado este martes en el diario digital Artículo 14 y financiado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, analiza también aspectos vinculados a las relaciones y las violencias.

Cuando se estudian determinadas actitudes vinculadas al control en la pareja, en la población adulta estas ideas son sensiblemente menores, por ejemplo, un 20% cree que se debe saber dónde está la pareja en todo momento, frente al 31% de jóvenes.

El 32,1% de las mujeres jóvenes afirma que su pareja se ha enfadado por no responder inmediatamente a mensajes o llamadas (17,5% de los chicos); el 27,3% declara que le han revisado el móvil (17% ellos) y el 26,6% que le han dicho con quién puede o no puede hablar (17,2% ellos).

Además, cerca de la mitad se muestra de acuerdo con postulados ligados al amor romántico: el 48,4% está de acuerdo con que tener pareja implica una entrega absoluta a la otra persona y el 46,8% considera que debería pensarse como un proyecto para toda la vida desde el inicio, ha detallado la experta.

Estereotipos en ámbitos laboral y del hogar

Un 27,2% considera que la investigación y la ciencia son ámbitos más adecuados para hombres, y entre un 36 y un 45% asocia sectores como informática, gestión empresarial o ingenierías mayoritariamente a hombres.

En el hogar, el 56,2% afirma que existe reparto igualitario de tareas pero, cuando no se produce, el trabajo recae principalmente en las mujeres (38,5%), frente a un 2,3% que señala que lo hacen los hombres.

Además, sólo el 6,9% del total de jóvenes declara no sentir ninguna presión social, destacando exigencias vinculadas al éxito, la imagen física o la gestión emocional.

En el ámbito laboral, aproximadamente un tercio de jóvenes niega la existencia de la brecha salarial de género, lo que refleja divergencias importantes en la comprensión de las desigualdades estructurales.

Para Beatriz Martín Padura, directora general de Fad Juventud, "los datos muestran una juventud que incorpora marcos igualitarios en muchos aspectos de su vida cotidiana, pero que también está expuesta a discursos contradictorios que influyen en su posicionamiento. No hablamos de retrocesos lineales ni de avances uniformes, sino de un escenario complejo donde conviven consensos amplios con percepciones divergentes", ha concluido.