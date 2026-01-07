Investigan la muerte de una pareja en un posible caso de violencia machista en Las Palmas

La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre y una mujer cuyos cadáveres han aparecido este martes 6 de enero con signos de violencia en un domicilio de Las Palmas de Gran Canaria, según han confirmado fuentes de los cuerpos de seguridad. Aunque por el momento se desconocen más detalles sobre lo ocurrido, las fuentes han confirmado que en el sistema de protección de víctimas de violencia machista Viogén consta una denuncia de la mujer contra el hombre, denuncia que en su momento fue archivada.

Las fuentes han precisado que los fallecidos son una mujer de 43 años y un hombre de 35, cuyos cuerpos han sido hallados en una vivienda de la calle Bernardo de la Torre de la capital isleña. La Policía Nacional solo ha confirmado el hallazgo de los cadáveres, si bien no ha ofrecido más datos debido a que el juez responsable del caso ha decretado el secreto sumarial de las diligencias abiertas para esclarecer el suceso.

Tres mujeres asesinadas en seis días

De confirmarse el asesinato machista, se han producido hasta 3 en los primeros días de 2026: Madrid, Quesada (Jaén) y ahora, en la isla canaria. El cuerpo sin vida de una mujer de 38 años fue hallado el domingo 4 de enero en el municipio de Quesada (Jaén), en un caso que se está investigando como un posible asesinato por violencia machista. Según ha avanzado Jaén Hoy, “es la primera vez que pasa algo así en Quesada”. Lo relevante, en todo caso, es que ambos estaban inscritos en el sistema VioGén, ella como víctima y él como agresor. Es uno de los principales indicios en los que se apoyan las autoridades para investigar el suceso como un posible caso de violencia de género.

Pilar y el detenido nunca llegaron a ser una pareja al uso, sino que se veían esporádicamente. Ella se marchó del pueblo para trabajar en un restaurante de un municipio de la Costa Brava. Hace meses regresó a Quesada, donde pretendía asentarse definitivamente, según cuentan personas cercanas a su entorno.

Estas mismas fuentes la describen como “una mujer muy trabajadora” y resaltan que, durante estas navidades, ha estado dando el callo en la hostelería. Su intención, a partir de ahora, era compaginar ese sector con el trabajo en el campo. El hallazgo de la mujer se ha producido a primera hora de la tarde de este domingo en el paraje de Los Molinos y el cuerpo presentaba signos de violencia con heridas de arma blanca.

Desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se ha confirmado la muerte violenta de la mujer y se ha indicado que se están recabando datos ante un posible asesinato por presunta violencia machista. Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández ha condenado lo ocurrido: “nuestra firme y absoluta condena a un hecho horrible y cruel que provoca un enorme dolor”. El Ayuntamiento de Quesada convocó el 5 de enero enero, a las 12:00 horas, una concentración y un minuto de silencio en memoria de Pilar.